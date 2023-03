A mandalóri: nincs az az Erő, ami elhitetné velünk, hogy szükség volt az új évadra

Ismét útjára indult Din Djarin és Grogu, hogy újabb hónapokra bebiztosítsák a gyorséttermi láncok műanyag ajándékjátékait legyártó munkások állását. A mandalóri harmadik felvonása megint road movie-felütéssel akar Star Wars-univerzumot szélesíteni, de az első három epizód azt mondatja velünk, jobb lett volna mindent lezárni a második évadban. Kritika.

A mandalóri 21. évadának első részében végre megismerjük majd Grogu nagyszüleit, akiket – mint azt mindig is sejtettük – rokoni szálak fűznek Yoda mesterhez. A már kissé elhízott mandalóri fejvadász és a kamaszodó zöld lény galaktikus családfakutatása közepette ismét ellátogatnak a Tatuinra. Itt botlanak bele Han Solóba, akit a digitális technológia segítségével megfiatalított – akkor már közel százéves – Harrison Ford alakít jól ismert űrcsempész mosolyával. Egy utolsó kalandra kérik fel, más nem segíthet. Solo igent mond, mit tehetne, a Disney megköveteli.

Nem látjuk, miért ne történhetne meg a jövőben mindez, hiszen a most harmadik évaddal visszatérő A mandalóri című sorozat lett a Disney streamingben gondolkodó fejeseinek aranytojást tojó tyúkja. A Happy Meal-menü mellé tetszőlegesen csomagolható Grogu és a The Last of Us sorozattal még nagyobb népszerűséget bezsebelő Pedro Pascal párosa látszólag még évadokon át velünk marad. Azonban a sorozat mögött álló Jon Favreau-ékat mintha kicsit elvakította volna a Pascalról visszatükröződő rajongói fény, mert az új évad első három része valahol a közepesen szörnyű Obi-Wan Kenobi-sorozat és a háttértévézéshez sem nagyon ajánlott Boba Fett könyvével veszi fel a versenyt az unalomig elcsépelt ötletek újratálalásában.

Menjünk vissza két és fél évvel korábbra: A mandalóri második évada azzal zárult, hogy Luke Skywalker magával viszi Grogut, hogy jedivé képezze. Din Djarin lekapja sisakját (amit egy mandalóri sosem tehet), hogy még egyszer, utoljára a saját szemével láthassa zöld barátját. Ennél a tényleg jól eltalált Star Wars-pillanatnál lezárhatták volna ezt a sorozatot, minden adott volt hozzá – de mint tudjuk, más motivációk mozgatják a Disney gépezetét. Nem lehetett Pascalt és a legófiguraként is értékesíthető barátját parkolópályára helyezni. Ez már a Boba Fett-sorozatban is megmutatkozott, ahová a szerencsétlen chilei színészt becitálták, nehogy legyen öt perc szünete fémsisak és egy gyerek pesztrálása nélkül. Ott kiderült, hogy Grogu nem alkalmas jedinek (túlárazott plüssjátéknak annál jobban), így azt az utat választotta, hogy marad a fejvadász mellett, mert ragaszkodnak egymáshoz – és valamiből fizetni kell azt a huszonhét technikust, akik a zöld bábut mozgatják. Favreau-ék hisznek a sikerükben, A mandalóri harmadik évadában alig akarják megmagyarázni (egy rövid „az előző részekben” snitten kívül), hogyan kerül vissza Grogu Din Djarinhoz: ott van, kész, mit kérdezősködsz, kedves néző, talán nem láttad a spin-off sorozatot?

Az első három epizód alapján érződik, nem ezzel az évaddal fogják új alapokra helyezni a szériát: miután Djarin levette a maszkját, kitagadta őt a mandalóri nép, tisztességét pedig csak úgy nyerheti vissza, ha a mandalóriak szülőbolygóján lévő bánya vizében megmártózik. Ismét felüti fejét a road movie-jelleg, kapunk látványos űrcsatákat, karon ülő, zöld csecsemős pillanatokat, és valahol érezhető, Groguról nem mondtak le az Új Köztársaság háttérben megbúvó alakjai sem. „Uncsi!” – kiált rá Amy Sedaris űrhajókat fabrikáló figurája a fejvadászra, miután az elmondja, droidalkatrészt keres nála. Valahogy így érzünk mi is az új részekkel: belefáradtunk a videójátékos „fogadd el ezt a küldetést, menj el ide, majd oda” típusú történetvezetésbe.

Pontosan jól tudjuk, a két főszereplőt védi a plot armor, nincs az az eshetőség, hogy egyikükkel is visszafordíthatatlan tragédia történjen, de nem csak ettől érződik tétnélkülinek a nyitány.

Bár az Andor című sorozat remekül adta vissza, milyen lehet a birodalmi diktatúra közepében létezni, A mandalórinak aligha áll jól, hogy ugyanezzel a felütéssel kísérletezzen – márpedig a harmadik epizódban öt perc groguzást ötven perc birodalmi köntösbe csomagolt intrika követ. Felbukkan egy régi szereplő (értsd: az első évadból), akiről halovány emlékeink azt súgják, valamikor a zöld lénnyel kísérletezett aljas szándékkal. Vagy nem, de ez mindegy is. 2023-at írunk, a Disney pedig azt sugallja, a Star Wars univerzuma olyan kietlen, hogy a csúf motivációkkal bíró doki bukástörténetében érzik a nagy mesélni valót. Szerettünk a Zsivány Egyes erkölcsi útvesztőiben bolyongani, ám egyelőre nem látni, A mandalóriban erre mi szükség, pláne rekordhosszúságú epizód keretei között. Magyarázhatjuk írói megfáradással, Pedro Pascal pihenőnapjával, de a sorozat – már csak a nézői visszajelzéseket figyelve – nem halad jó úton. Már-már visszasírjuk azt az űrwestern jelleget, ami az első két évadban koherens, de legalábbis könnyen értelmezhető keretet adott a sorozatnak.

Pedig, ha valamit megtanulhattunk a mandalóriaktól, az az út fontossága. Favreau-ék mintha némiképp letértek volna erről, noha technikai oldalról azt látni, Star Wars-mozgókép még soha nem nézett ki olyan szépen, mint most: a CGI első osztályú, a praktikus effekteknél nem érezni hamisságot, egyszerűen minden, amit látunk, a helyén van – de a pozitívumoknak nem szabad csak ebben kimerülniük.

Öt epizód van még előttünk az évadból, egyelőre nem tudnánk megmondani, hová fut majd ki a finálé. Ez tűnhet jó előjelnek is, ám az számos alkalommal bebizonyosodott, ha valamivel, a mandalóri fejvadász kalandjával biztonsági játékot játszanak a Disney-nél: ez lett a Star Wars-os univerzumbővítés biztos pontja, amit minden rajongó néz, hiszen csupa szerethető figurával dolgoznak. Merjük remélni, hogy a végjáték menetrendszerűen érkező fordulata nem nosztalgiázás közepette érkezik majd egy legendás karakter feltűnésével, mintegy elpalástolva A mandalóri egyre jobban és jobban látható gyengeségeit.

A mandalóri, 3. évad, 1-3 epizód, 2023, Disney+. 24.hu értékelés: 5/10.