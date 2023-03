A legjobb mellékszereplőket jelnyelven is elmondják

Főleg, mert tavaly Troy Kotsur siketnéma színész nyert egy ilyet. Most ő jelel Ariana De Bose oldalán, aki szintén tavaly nyert egy ilyet. A legjobb férfi mellékszereplő díját Ke Huy Quan kapja, aki már a jelöléstől is olyan boldog volt, hogy nem csoda, hogy most könnyek között köszöni meg a díját. Imádnivaló, ahogy anyukájának köszöni meg a díjat. Ő az első ázsiai nyertes ma éjjel, de szinte biztosan nem az utolsó. Elmeséli, hogy menekültként érkezett Amerikába, és egy év menekülttáborból eddig vezetett az útja.