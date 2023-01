Társasházzá alakul a korábban a pesti melegnegyed központjának szánt épület

A Duna-part látképe 1987 óta a Világörökség része, az elmúlt évek változásai azonban nem csak a belváros sokszor szűk utcáinak épületeire, de erre a védett képre is rányomták a bélyegüket: a Citadella képének teljes átírása, a Várnegyedben folyó munkák (az Országos Levéltár visszatérő tornya vagy a Budavári Palota és a környező lerombolt épületek helyreállítása) mellett a Várkert rakpart fölé magasodó félkész ráépítés is negatív irányba billentette a mérleget.

A hullámot egy teljes évtizeddel megelőzte azonban a Belgrád rakpart 9. átalakulása, ami a kétezres években hosszú időre a figyelem középpontjába került: az akkori sajtóhírek szerint az épületre a pesti meleg vigalmi negyed kiépítésén dolgozó vállalkozó, a Capella bárral ismertté vált Birta László engedély nélkül épített újabb szinteket. Az éveken át tartó bírósági harcot követően a ház körül végül elült a zaj, a turisták által sok évtizedesnek hitt újabb szintek pedig a helyükön maradtak.

A helyzet a közeljövőben azonban megváltozik, hiszen egy 2022. november 17-én engedélyig jutó, másfél héttel korábban véglegesített tervcsomag szerint

a helyi védettséget élvező épületet teljesen felújítják, modern liftet kap, fémvázas üvegfelületeinek helyén pedig négy új szint születik

– derül ki a vonatkozó építési rendszerből.

A publikus tervlapok szerint a szomszédokhoz igazított magasságú ház három újabb, egyértelműen kortárs arcú emeletet, illetve egy tetőtér-beépítést, valamint némi zöldtetőt hord majd a hátán.

Az új rész nem csak az arcával, de az anyaghasználatával is nagyban eltér majd az épp százharminc éve emelt eredeti épülettől, hiszen a sötétszürke fémlemez burkolat, a terrakotta tetőcserép, illetve az azonos színű tetőtéri lamellák egyértelműen a modern társasházak részleteit viszik el a Duna-partra.

A Lamitiam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházásaként születő projektről a cég az Építészfórumnak kijelentette:

akarnak megvalósítani, aminek terveit a félkész honlappal rendelkező Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. jegyzi.

A beruházó hozzátette:

a korábbi tervek szerint a földszinten egy kávézót is kialakítottak volna, jelen gazdasági helyzetben azonban erre végül mégsem kerül majd sor.

A 2009-es alapítása óta Zuglóban működő Lamitiam három évvel ezelőtt meglepő lendületet kapott: hárommillió forintos tőkéje hirtelen 703 millióra emelkedett, de tulajdonviszonyai is némiképp megváltoztak.

A 2020-ig kizárólag Margaritis Nikolaos kezében lévő cég hátterében előbb Margariti Itia (2020-), majd egymást követve két, ugyanoda bejegyzett, a nő kezében lévő projektcég jelent meg: előbb a Lakások Panorámával Ingatlanforgalmazó Kft. (2020–2021), majd a Rakparti Panoráma Ingatlanforgalmazó Kft. (2021-), aminek megérkezésével egyidőben Margaritis Nikolaos is újra feltűnt, mint társtulajdonos.

A jelenleg is álló, leginkább egy tetőre ragasztott üvegházra (orangerie) hasonlító bővítés a környezetével való egyértelmű kontrasztja ellenére egészen jól szervesült – ellentétben az általunk korábban a legfájdalmasabb budapesti épületek egyikeként emlegetett Váci utca 54.-gyel –, és a dunai látkép sokak számára jóval idősebbnek tűnő részévé vált.

A rövidesen helyére kerülő emeletekről mindez csak részben mondható el, hiszen az alsó szintektől élesen elkülönülő, a historizálással – helyesen – meg sem próbálkozó bővítés egyértelműen kortársnak látszik majd. Fontos pozitívuma, hogy az ablakrendet továbbörökíti, homlokzata azonban az elődnél jóval zártabb lesz.

Ez a kontraszt önmagában persze nem probléma, a végeredmény pedig nyilvánvalóan klasszisokkal minőségibb képet eredményez majd, mint a nála nagyobb szomszédain (Belgrád rakpart 6-8., illetve 10.) a Kádár-kor hajnalán megjelent bővítményeké.

A munkálatokkal egy két évtizeden át húzódó ügy végére kerülne pont, hiszen az engedély nélküli építkezést, majd a visszabontás elkerüléséért folytatott, hosszúra nyúló harcot követően a megszületett tereket csak hellyel-közzel, különböző bulik idejére sikerült hasznosítani, ezentúl azonban az egész ház újra bekapcsolódik a város vérkeringésébe.

De mi történt az első látásra teljesen átlagosnak tűnő házzal a megszületése óta, és miért került közel húsz évvel ezelőtt a figyelem középpontjába?

Az egykori rakodópart mentén álló ház elődjét 1892 áprilisában egy fiatal építész, Korb Flórián (Korb Flóris, 1860–1930) vásárolta meg, négy hónappal később pedig a hatóságok elé terjesztette saját, háromemeletes házának terveit, így az egy napszámos súlyos sérülése miatt rövid időre megszakadt építkezés ősszel már biztosan megkezdődött.

A tervező

A berlini egyetem elvégzése után Budapesten, Hauszmann Alajos irodájában tizennégy évet töltő Korb mestere mellett Budapest számos fontos épületének megszületéséből vette ki a részét: a Szabadság-szobor ülő verzióját is rejtő New York-palota (ami ma akár a Nemzeti Színház otthona is lehetne) mellett a Kossuth téri Igazságügyi Palota (2017-ig a Néprajzi Múzeum otthona, akkor körbe is jártuk) tervezésében, valamint a Budavári Palota bővítésében is részt vett.

Az ezzel párhuzamosan kisebb méretű saját projekteken is dolgozó – ennek jó példája a Belgrád rakpart 9. – Korb 1893-ban Hauszmann tanársegédjével, Giergl Kálmánnal (1863–1954) nyitott közös irodát, aminek tervasztalait olyan munkák hagyták el, mint a mostanra luxushotelekké vált Klotild-paloták (1899–1902), a mellettük álló Királyi bérpalota (1900–1901), a Zeneakadémia (1904–1907), vagy épp az Amszterdamot Budapesten megidéző Kemény-Morlin-bérház.