A posztmodern építészet megkerülhetetlen alakja három évvel ezelőtt kapta meg a szakma legrangosabb elismerését.

Kilencvenegy éves korában meghalt Iszozaki Arata Pritzker-díjas japán építész – közölte pénteken az MTI a művész építészirodájára hivatkozva. A világhírű építész szerdán az otthonában, az Okinava prefektúrabeli Nahában halt meg.

Arata 1931-ben Oitában született, Japán délnyugati részén. Tange Kenzo építész tanítványa volt, nála dolgozott, mielőtt 1963-ban megalapította volna saját cégét. Egyike volt az első, külföldön is alkotó japán építészeknek, sohasem irányzatokat követett, hanem mindig a maga útját járta. Előremutató gondolkodásával nemzedéke látnokának tartották, vezető szerepet töltött be a posztmodern építészetben. Jelentőségét a szakma elsősorban a kelet és nyugat közötti építészeti dialógus előmozdításában látta. Világszerte több mint száz épületet tervezett, köztük van a Los Angeles-i Kortárs Művészeti Múzeum, amelyen 1981 és 1986 között dolgozott. De ő tervezte a barcelonai olimpiai arénát, a torinói jégkorongstadiont, a sencseni Kulturális Központot Kínában, a milánói Allianz-székházat, és részt vett a berlini Daimler-Benz-toronyházak, valamint a katari Nemzeti Kongresszusi Központ tervezésében is. Épületei, köztük múzeumok és közösségi központok Japán-szerte megtalálhatók. Arata 2019-ben nyerte el az építőművészet legrangosabb elismerését, a Pritzker-díjat.