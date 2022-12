Távozik a TV2-től a Dancing with the Stars két kreatív producere

A két férfi az elmúlt években számos formátumon dolgozott együtt. A hírt a TV2 Csoport is megerősítette.

Nem dolgozik többé a TV2 Csoportnál Losonczi László és Horváth Csaba kreatív producer – írta meg a SorozatWiki, aminek a hírt a két érintett mellett korábbi munkáltatójuk is megerősítette.

A két szakember 2019-ben lett a TV2 Csoport munkatársa, azt megelőzően a társaság legfontosabb műsorgyártóját, az IKO-t erősítették.

Losonczi a Dancing with the Stars mindhárom évada mellett az elmúlt két évben a Ninja Warrior Hungary és a Séfek séfe harmadik, valamint az idén tavasszal visszatérő Sztárban sztár nyolcadik évadának stábját segítette.

Horváth a három Dancing with the Stars mellett a Bezár a Bazár harmadik, valamint A nagy Ő tavaly őszi negyedik évadának is kreatív producere volt.