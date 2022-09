Kulka János őszi sanzont énekel Falusi Mariannal és és Lang Györgyivel

Újabb dal a színész hamarosan megjelenő lemezéről.

A múlt heti ízelítő, a Sorskereső után újabb dal jelent meg Kulka János hamarosan debütáló Pálmaszív című lemezéről. A 20 éves tea című sanzon múltba révedező szövegét Tariska Szabolcs írta, ehhez társul Tövisházi Ambrus az ötvenes-hatvanas éveket és a doowop zenei stílust megidéző zenéje. A színész egy éjjeli látogatásról énekel, miközben egy füstös cumbiát hallgat – utóbbi egy kolumbiai tánczene megnevezése.

A steel gitár által hawaii hangulatot idéző sanzonban pár sor erejéig János személyes jó barátai, Lang Györgyi és Falusi Mariann is beszállt, a hármast márciusban egy Kongresszusi Központban megtartott koncerten láthattuk legutoljára élőben, most pedig a 20 éves tea felvételében is visszaköszönnek. A dalhoz egy filmetűd is társul, amit itt lehet megnézni: