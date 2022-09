A Petőfi Rádió élő műsorában állt ki egy DJ a tanárok mellett

Tollner Máté, azaz Tolo a Petőfi Rádión élőben játszott szettjében állt ki a pedagógusok, illetve azok céljai mellett – vette észre a 444.

A zenész a produkciója egy pontján bevágta a Bohemian Betyars produkcióját, amiben a következő mondatok hangzanak el:

A felvétel részletét Tollner saját Instagram-oldalára is feltöltötte:

A zenész a poszthoz a következő kommentárt fűzte:

a múlt héten hosszú idő után ismét élőben volt lehetőségem dj-zni a petőfi rádión (nem kizárt, hogy utoljára 🙃). nagy örömömre szolgált, hogy élő volt a műsor, így semmi nem gátolta azt, hogy a kedvenc zenéim mellett egy olyan fontos ügyre is felhívjam a figyelmet a közmédiában, amiről nem esik elég szó ott. ha csak egy szolidaritási gesztus szintjén is, de nekem ez fontos volt. a szüleim pedagógusok, kiemelkedő szerepe volt a középiskolának (Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs) a neveltetésemben. tisztelet azoknak a pedagógusoknak, akik kitartanak a megalázó körülmények ellenére is a pályán (de maximálisan megértem azokat is, akik már elhagyták azt). még nagyobb tisztelet azoknak a pedagógusoknak, akik az egzisztenciális fenyegetések ellenére kitartanak a polgári engedetlenségi mozgalomban is!