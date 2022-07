Októberben jön az új Red Hot Chili Peppers-album

Október 14-én, Return of the Dream Canteen címmel és tizenhét számmal jelenik meg egy új Red Hot Chili Peppers-album, írja a Recorder. A lap hozzáteszi, az album fél évvel követi az Unlimited Love-ot. A Recorder azt írja, a Budapestet is érintő világkörüli turné előtt már keverték a dalokat, szóval sejteni lehetett, hogy sokat nem kell várni a következő Chili-lemezre, de kellemes meglepetésnek tartják, hogy még idén kijön – vinylen, CD-n és kazettán is – a folytatás.

Szombaton este Denverben indult az RHCP amerikai stadionturnéja a hírt pedig Anthony Kiedis osztotta meg a rajongókkal, amiből az is kiderült, hogy az első single címe Tippa My Tongue lesz.