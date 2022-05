Meghalt Vangelis, teljes nevén Vangélisz Papathanaszíu Oscar-díjas görög zeneszerző, írja a Reuters. Vangelis kedden hunyt el egy franciaországi kórházban. A halál oka egyelőre ismeretlen, a zeneszerző 79 éves volt, de sajtóhírek szerint koronavírus-fertőzés miatt kezelték.

Vangelis Agria városában született 1943-ban, és autodidakta módon tanult meg zongorázni. Gyerekként a jazz és a rock and roll volt rá legnagyobb hatással, a hatvanas években pedig már a legnépszerűbb görög beatzenekar, a Forminx tagja és fő zeneszerzője volt. A billentyűs a görög katonai junta elől menekülve Párizsban alapította meg következő zenekarát, az Aphrodite’s Childot, melynek énekese Demis Roussos volt, és 1968-ban már egy nemzetközi slágerük is volt, az örökzöld Rain and Tears. Az Aphrodite’s Child a progresszív rock területére is áttévedt, de három lemez után feloszlott, és Vangelis, aki amúgy is a stúdióban érezte magát leginkább otthon, a filmzeneszerzés felé fordult. Párizsban maradt, és ott született a L’Apocalypse des Animaux, a La Fete Sauvage, az Antarctica és az Opera sauvage – utóbbi egyik tétele, a L’Enfant több mint egy évtizedig volt a Magyar Televízió A Hét című hírmagazinjának főcímzenéje, és felcsendült a Veszélyes élet éve című filmben is, írja az MTI.

Legismertebb művei közé tartozik a Tűzszekerek, a Szárnyas fejvadász, az 1492 – A Paradicsom meghódítása és a Nagy Sándor, a hódító című filmekhez komponált zenéi. Élete legnagyobb is sikerét a Tűzszekerek zenéjének köszönheti, amelyért 1981-ben a legjobb filmzenéért járó Oscar-díjat is hazavihette, de kislemezként a slágerlisták élén is megfordult. Az 1924-es nyári olimpiai játékokra készülő futók, Eric Liddel és Harold Abrahams párharcát feldolgozó alkotás nyitóképe, amelyben az atléták a homokos tengerparton, a fövenyt nyaldosó hullámok között futnak Vangelis zenéjére, az olimpia szimbóluma lett, és a 2012-es londoni olimpián is használták.

Vangelis a nyolcvanas évek elején Jon Andersonnal, a Yes énekesével kezdett dolgozni, és a duó Jon & Vangelis néven több közös albumot is kiadott. Ő komponálta a 2002-es koreai és japán FIFA-világbajnokság hivatalos himnuszát is.

Vangelist több mint öt évtizedes zenei karrierje alapján és több mint ötven album szerzőjeként illetve közreműködőjeként az elektronikus zene történetének egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon. Egy ilyen elismert művészhez képest nagyon keveset lehetett tudni a magánéletéről, és ritkán adott interjúkat is, ám a Daily Telegraphnak egyszer beszélt arról, hogy soha nem érdekelte a zenekaros korszakában sem a dekadens életmód, és nem élt alkohollal vagy más drogokkal.