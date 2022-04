Leonardo DiCaprio és a brazil elnök ismét a Twitteren szólogatnak be egymásnak

Twitteren üzenget egymásnak Leonardo DiCaprio és Jair Bolsonaro brazil elnök. A környezetvédelmi törekvéseiről ismert színész bejegyzésben buzdította a brazilokat arra, hogy menjenek el szavazni.

– írta posztjában, és bár nem nevesítette Bolsonarót, egyértelmű, hogy nem a klímaügyileg nem túl fényesen teljesítő elnök mellett kampányol.

A válasz nem is váratott sokat magára, Bolsonaro gúnyosan köszönte meg DiCaprio üzenetét:

Az elnök azt is hozzátette, hogy DiCaprio szerinte jó munkát végzett A visszatérő című 2015-ös filmben.

– Thanks for your support, Leo! It’s really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw

