Kiakadtak a Pixar dolgozói, amiért legújabb filmjüket mégsem mozikban mutatja be a Disney

A Disney a héten bejelentette, hogy a cég alá tartozó Pixar legújabb egész estés animációját, a Pirula pandát (Turning Red), amit mi is nagyon várunk, kivették a tervezett moziforgalmazásból, és egyenesen streamingen mutatják be, a Disney +-on. Ez a harmadik ilyen film: a Lelki ismeretek és a Luca ugyanígy járt (bár nem minden piacon, nálunk például mindkettő mozikban is futott). Az Insidernek néhány Pixar-dolgozó név nélkül nyilatkozott a témában.

Mindannyian nagyon csalódottak vagyunk. Máig azt gondoltuk, hogy a Pirula panda lesz a visszatérésünk a nagy vászonra, és a stúdiónál mindenki nagyon izgatott volt amiatt, hogy pont ez a film lesz az. Elég nagy gyomros volt

– fogalmazott egyikük, egy másik pedig sokkolónak nevezte a döntést, hozzátéve, hogy ezzel együtt teljesen váratlannak nem nevezné, mivel a járvány még mindig hatással van a moziforgalmazásra. Egy harmadik már egyenesen úgy fogalmazott, az omikron variáns számainak emelkedésével aligha nevezheti bárki hibának a streaming felé elmozdulást.

A Variety megkereste a Disneyt az ügyben, de nem reagáltak a megkeresésre. A Pixar dolgozói már a Luca kapcsán is hasonló aggályaiknak adtak hangot:

Nem akarunk csak egy újabb cím lenni a Disney +-on. Ezek a filmek a nagy vászonra készültek. Azt szeretnénk, hogy zavaró tényezők nélkül látnátok ezeket a filmeket, anélkül, hogy a telefonjaitokat piszkálnátok.

A Pirula panda március 11-én érkezik a Disney+-ra, a magyar moziforgalmazás egyelőre a terv szerint alakul.