Régen látott sorozatdömping jön decemberben

Elbúcsúzik A nagy pénzrablás, a Lost in Space és A térség, visszatér a Vaják, az Emily Párizsban és a Cobra Kai, nem beszélve a Szex és New York folytatásáról. És ez még távolról sem minden.

A december szokás szerint elég komoly sorozatválasztékot kínál az ünnepekre. Olyan nagyágyúk térnek vissza új évaddal, mint a Vaják, az Emily Párizsban vagy a Cobra Kai, miközben sokakat érdekelhet a Szex és New York újratöltött verziója, vagy éppen a Sisi új adaptációja. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy három ígéretes brit minisorozat is jön csak az HBO GO-n, ahol újra láthatjuk az Időbevándorlókat, jön újabb sikergyanús koreai sorozat a Netflixre, miközben A nagy pénzrablás most már tényleg lezárul. És ha ez nem elég, még ott van a szintén figyelemre méltó novemberi kínálat is.

Csalás, HBO GO

December 1.

A brit Channel 4 minisorozata megtörtént eseményt dolgoz fel: 1992-ben meggyilkoltak egy Rachel Nickell nevű nőt, és a rendőrség ellentmondásos művelete keretében egy vonzó rendőrnő próbálja lépre csalni a gyanúsítottat.

Lost in Space – Elveszve az űrben 3., Netflix

December 1.

A hatvanas évek kultikus sci-fi sorozatának adaptációja az utolsó évadához érkezett: a Robinson család nagy bajban, a gyerekek elszakadva a szülőktől, nem tudják egymásról, élnek-e egyáltalán. Innen indul az új évad, melyben befejeződik Robinsonék utazása.

A kojotok gyémántja, Netflix

December 2.

Az RBTF belga közszolgálati televízió francia nyelvű sorozatát idén májusban mutatták be odahaza, most pedig a Netflixnek köszönhetően mi is láthatjuk. A thrillerként leírt sorozat egy cserkésztáborban játszódik, ahol azonban véletlenül egy maréknyi gyémántra akadnak, melyek bűnözők és a hatóságok érdeklődését is egyaránt felkeltik, és minden adott hozzá, hogy elszabaduljon a pokol.

Letöltendő idő, HBO GO

December 3.

Az év ünnepelt BBC-minisorozata a börtön kegyetlen világában játszódik, főhősei egy gyilkosságért elítélt rab és egy lelkiismeretes börtönőr, aki szörnyű dilemma előtt áll. A kritikák elsősorban a drámasorozat két főszereplője, Sean Bean és Stephen Graham kiemelkedő alakítását dicsérték.

Harlem, Amazon Prime

December 3.

Négy elválaszthatatlan barátnő kalandjai a 2020-as évek folyton változó New Yorkjában – ez akár egy fekete Szex és New York is lehetne a leírás alapján, azzal a különbséggel, hogy kisebb hangsúly esik a pasizásra, és fontosabb a szereplők identitása. A dramedy-sorozat érdekessége, hogy executive producerként részt vesz benne a popsztár Pharrell Williams is.

A nagy pénzrablás 5. második fele, Netflix

December 3.

Most már tényleg befejezik: a két részletben érkező ötödik évad első felvonását szeptemberben mutatták be, most pedig véget ér a Dalí-maszkos spanyol bankrablók utolsó kalandja is. Kérdés, ki nevet utoljára.

Időbevándorlók 2., HBO GO

December 5.

A két éve bemutatott norvég sorozat első évadában azt nézhettük meg, hogyan próbál együtt élni a modern társadalom a múltból rejtélyes módon előkerülő, több tízezer időbevándorlóval. Az első évadról azt írtuk: „Dicséretes módon nem ragad le korunk szatirikus, de kicsit szájbarágós parodizálásán, hanem az elgondolkodtatás mellett szórakoztató és izgalmas sorozat.” A második évadban pedig Lars és Alfhildr nyomozópárosa még nagyobb nehézségekkel néz szembe, hiszen Hasfelmetsző Jack is a mai Oslóba érkezik a 19. századból.

Titkok a kertben, HBO GO

December 8.

A hónap második, igaz történeten alapuló brit krimisorozatának főszereplői Olivia Colman és az ijesztő embereket mindig meggyőzően alakító David Thewlis, akik egy nottinghami házaspárt alakítanak. Az átlagos házaspár ellen azonban nyomozás indul, miután a kertjükből két holttest kerül elő, és onnantól egymást érik a meglepő fordulatok.

És egyszer csak…, HBO GO

December 9.

És ha már fentebb szóba került a Szex és New York, akkor itt az igazi folytatás: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) és Charlotte (Kristin Davis) hiába hitték, hogy idősebb korukban már könnyebb lesz, pont, hogy rá kell jönniük: most minden még sokkal bonyolultabb.

A térség 6., Amazon Prime

December 10.

A hatodik évaddal véget ér a James. S. A. Corey álnéven alkotó páros, Daniel Abraham és Ty Franck regényfolyamából készült, kritikuskedvenc sci-fi sorozat. Bár Naren Shankar, a sorozat showrunnere szerint lenne még több is a sorozatban, egyelőre biztosan lezárul az Expanse, méghozzá az ígéretek szerint minden szálat megnyugtatóan elvarrnak az alkotók. De ez nem zárja ki, hogy valahol, valamikor újraindulhasson egyszer.

Gyilkosság Himachalban, Netflix

December 10.

A Himalája egyik ködös kisvárosában játszódó bűnügyi thriller két főhőse, a kisvárosi nyomozónő és a nagyvárosból érkező utódja/kollégája egy eltűnt turista után kutatva akad valami szörnyű gyilkosságsorozat nyomára. A főszerepben két neves indiai színészt (Raveena Tandon és Parambrata Chatterjee) is felvonultató sorozatot nemcsak Indiában várják sokan.

Koo felügyelő, Netflix

December 11.

Az elmúlt hetek koreai sorozatsikerei ismeretében már biztosan nagyobb figyelem irányul minden koreai premierre, így lesz ezzel a Koo felügyelő is. Igaz, ez a bűnügyi akcióvígjáték nem biztos, hogy hasonlóan kultikus, mint a Squid Game volt, de a veszélyes ügybe csöppent botcsinálta nyomozónő kalandjai is szórakoztatónak ígérkeznek a koreai sorozatok rajongóinak.

Vaják 2., Netflix

December 17.

Két év után itt a Netflix történetének egyik legnézettebb sorozatának új évada: a lengyel Andrzej Sapkowski világszerte népszerű fantasy regényei és novellái nyomán készülő sorozat folytatja Geralt, Ciri és Yennefer történetét, akiknek újabb veszélyekkel kell szembenézniük, legyen szó emberekről vagy szörnyekről.

Válófélben, Netflix

December 17.

A második decemberi indiai Netflix-sorozat egy vígjáték, melynek középpontjában egy embergyűlölő író (R Madhavan) és felesége (Surveen Chawla) válása áll. Mindezt egy bulival pecsételik meg, melynek köszönhetően további abszurd kapcsolatokra is fény derül az ismeretségi körükben.

Ami Oslóban történt, Netflix

December 19.

Egy norvég nőt két izraeli tússzal együtt elrabolnak az Iszlám Állam terroristái, szabadon engedésükért cserébe terroristák szabadon bocsátását követelik. Az eredetileg Bortført című norvég thriller sorozatból kiderül, túlélhető-e egy ilyen kaland.

Emily Párizsban 2, Netflix

December 22.

Az utóbbi évek egyik legtöbb kiváltó sorozata egyfelől rendkívül népszerű és még Emmyre is jelölték, ez utóbbit azonban még a sorozat írója is érthetetlennek tartotta, miközben számos kritika is érte a sorozat klisészerű világát. A második évadban Emily természetesen marad Párizsban, a szerelmi élete még bonyolultabbá válik, az viszont valószínű, ugyanez nem mondható majd el magáról a sorozatról is.

A nyugalom tengere, Netflix

December 24.

Ez a koreai sorozat már inkább megismételheti honfitársai nagy őszi sikersorozatát: ez a sci-fi/thriller a jövőben játszódik az elsivatagosodott Földön, ahonnan egy különleges csapatnak a Hold egyik elhagyatott kutatóállomásáról kell megszereznie egy rejtélyes mintát. Szerepel a sorozatban a Squid Game-ben is látott Gong Yoo, valamint a több hollywoodi filmben is látható Bae Doona is.

Sisi, RTL Most/Epic Drama

December 26.

Az Erzsébet királynéról szóló német sorozatot sokan várják alighanem Magyarországon is, és kicsit más szemszöget ígér, mint a Romy Schneider-féle egykori klasszikus filmtrilógia. A sorozatban Dominique Devenport és Jannik Schümann alakítják a császári párt, a sorozat pedig online az RTL Moston, illetve az Epic Drama csatornán látható majd.

https://www.youtube.com/watch?v=YnkjCaUr8L8&ab_channel=RTL%2B

Tetthely: A Times Square-gyilkos, Netflix

December 29.

Joe Berlinger true crime dokumentumfilm-sorozatának új évada Richard Cottinghamről szól, aki a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján legalább tizenegy szexmunkást gyilkolt meg brutálisan, bár a tényleges szám vélhetően jóval magasabb ennél is.

Hétköznapi szorongások, Netflix

December 29.

A népszerű író, Fredrik Backman nálunk is megjelent könyvéből készült svéd sorozatban egy kudarcot valló bankrabló nyolc túszt ejt, és amikor a rendőrség rajtaüt a túszejtőkön, azt látják, a lakásban már nincs senki. A vígjátékból kiderül, hogyan találtak egymásra a túszok a krízishelyzetben.

Kitz titkai, Netflix

December 30.

Egy német young adult krimisorozat, melynek főhőse, a kisvárosi Kitz egy évvel a testvére tragikus halála után bekerül egy fényűző életet élő, dekadens társaságba, amelyről hamar kiderül, a felszín alatt súlyos titkok rejlenek.

Cobra Kai 4, Netflix

December 31.

A YouTube-ról a Netflixre átkerült, rendkívül népszerű sorozat előző évada végén a LaRusso Miyagi-Do és Lawrence újonnan létrehozott Eagle Fang dzsúdóklubban egyesítette erőit, hogy legyőzzék a Cobra Kait. A nagy összecsapásra az All Valley 18 év alatti karate bajnokságon kerül majd sor, miközben Robby is fontos szereplője lesz az évadnak.

Maradj mellettem, Netflix

December 31.

A Netflix mindig más országokban viszi színre Harlan Coben bestsellereit, ezúttal Anglián a sor, és a sorozat három főszereplője sötét titkokat rejteget legközelebbi hozzátartozói elől is. Az adaptációt olyan színészek segítik, mint James Nesbitt, Richard Armitage, Cush Jumbo és Eddie Izzard.