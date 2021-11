Novemberben két hideglelős koreai sorozat is a Squid Game nyomába eredne

Novemberben két hideglelős koreai sorozat is a Squid Game nyomába eredne

Még el sem haltak a Squid Game gerjesztette hullámok, máris érkezik két újabb, sikervárományos koreai sorozat. De lesz még sok más is: teljes évaddal búcsúzik a Narcos: Mexico, a Gomorra és a Dickinson, folytatódik a Riverdale, a Nagy Katalin – A kezdetek és a Páros küldetés is, miközben új fantasy univerzumot indít az Amazon Prime, és olyan nagynevű színészekkel jönnek új sorozatok, mint Colin Farrell, Will Ferrell vagy Wesley Snipes.

A novemberi sorozatkínálat nagyon sokszínűnek és erősnek tűnik, nagyjából minden műfaj képviselteti magát, legyen szó horrorról, drámáról, vígjátékról vagy éppen hidegháborús kémthrillerről. Nagy figyelem irányul majd az Apple TV+ első koreai sorozatára, de a Netflix is jön egy újabb koreai ijesztgetős sorozattal, miközben az Amazon Prime egy teljes fantasy univerzumot bocsát útjára. De akit nem érdekelnek sem a horror, sem a fantasy, sem a young adult sorozatok, azok is találnak jó pár ígéretes címet a hónapban. Ha mégsem járnának sikerrel, javasoljuk az októberi ajánlónkat.

Dr Agy, Apple TV+

November 4.

Az Apple TV+ is beállt a sorba, és elkészítette első koreai sorozatát. A Dr. Agy című hatrészes thrillert Dzsi Vun Kim jegyzi (Erőnek erejével, A jó, a rossz és a furcsa stb.), a főszereplője pedig I Szongjun lesz, akit a legtöbben az Élősködőkben láthattak. A Dr. Agy tényleg egy agykutatóról szól, aki egy tragédia során elvesztette családját, a tudomány segítségével akar a rejtély végére járni, amihez az előzetes alapján halottak agyát és emlékeit kell majd meghekkelni.

Északi vizeken, HBO GO

November 5.

A BBC Two ötrészes, részben Magyarországon forgatott sorozata az év egyik kritikai sikere volt a brit televízióban, kitűnő színészi alakításokkal. A sorozat Ian McGuire The North Water című regénye alapján készült, és 1859-ben játszódik az Északi-sarkon kalandozó bálnavadász hajón, fedélzetén egyebek között egy gyilkos pszichopatával. A túlélős drámasorozatban többek között Colin Farrell, Jack O’Connell, Stephen Graham és a hatvanas évek sikeres színésze, a 84 éves Tom Courtenay is látható.

Dickinson 3, Apple TV+

November 5.

Harmadik, egyben befejező évadához érkezik az Emily Dickinson fikcionalizált és modernizált életéről szóló vígjátéksorozat, mely az amerikai polgárháború idején játszódik majd. Az eddigi főbb szereplők visszatérnek természetesen, élen az amerikai költőnőt alakító Hailee Steinfelddel, de feltűnnek további irodalmi nagyságok is, mint Walt Whitman és Sylvia Plath.

Narcos Mexico 3, Netflix

November 5.

A sorozat harmadik évada egyben a befejező is lesz, a legnagyobb kérdés pedig az, hogy Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) előző évadbeli letartóztatása után ki lép az örökébe. Akárki ki is lesz az (a trailer alapján gyaníthatóan Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik), nincs könnyű dolga az önállósuló drogkartellek megjelenésével, és a drogbárók új nemzedékével.

Gloria, Netflix

November 5.

A Netflix első portugál sorozata egy hidegháborús kémthriller lesz, mely a hatvanas években játszódik Portugáliában, amelyre a CIA és a szovjet titkosszolgálat is fokozottan figyelt. A sorozat valós alapja, hogy valóban létezett egy titkos amerikai bázis az országban, ahonnan nyugati propagandát sugároztak a szovjetek megszállta kelet-európai országoknak. Ide épül be egy KGB-ügynök.

A klub, Netflix

November 5.

Ez egy török drámasorozat lesz, mely az ötvenes évek Isztambuljában játszódik: Matilda, a főhős börtönből szabadulva venné fel újra a kapcsolatot a lányával, akinek addig fogalma sem volt a létezéséről, és érthetően nehezen találja vele a hangot. Matilda mellesleg varrónőként dolgozik a város legmenőbb mulatójában, ahol szintén nehéz feladatok várnak rá.

A valószínűtlen gyilkos, Netflix

November 5.

A svéd minisorozat az egykori miniszerelnök, Olof Palme meggyilkolásának lehetséges elkövetőjéről, a tanúként kihallgatott Stig Engströmről (Robert Gustafsson) szól, aki haláláig meg tudta téveszteni a hatóságokat.

Legacies – A sötétség öröksége 4, HBO GO

November 12.

A természetfeletti képességekkel bíró fiatalok bentlakásos iskolájában, a Salvatoréban játszódó Legacies – A sötétség öröksége negyedik évadának legnagyobb kérdése: mi történt az igazi Landonnal, és ha él, akkor újra összejön-e Hope-pal?

Vad köztársaság, HBO GO

November 12.

A német young adult sorozat főszereplői súlyos bűncselekmények miatt büntetésüket töltő fiatalok, akiknek a társadalomba való visszailleszkedését egy speciális programmal segítik. Ám egyikük váratlan halála miatt menekülőre fogják, és a Alpokban elrejtőzve saját államot alapítanak.

Az élet dicsérete 2, Epic Drama

November 12.

A James Herriot állatorvos fiatalkori kalandjairól szóló brit sorozat második évadában történt egy változás: Diana Rigg halála miatt Patricia Hodge alakítja Mrs. Pumphreyt, a többiek viszont természetesen mind visszatérnek.

Az agyturkász a szomszédból, Apple TV+

November 12.

A Will Ferrell és Paul Rudd főszereplésével érkező sorozat igaz történet alapján készült, és egy pszichiáterről szól, aki gyakorlatilag birtokba veszi a páciense életét. A fekete komédiaként leírt minisorozat a hónap egyik nagy durranása is lehet akár, csak a szörnyű agyturkász szót tudnánk feledni.

Riverdale 6, Netflix

November 17.

A Riverdale hatodik évada legjobban beharangozott történetszála az lesz, hogy megérkezik a sorozatba a szintén az Archie képregény-univerzumból származó Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), akit a saját sorozatából (Sabrina hátborzongató kalandjai) ismerhetnek már a young adult horrorban otthon lévő nézők.

Békétlen karácsony, Netflix

November 17.

Közeleg az ünnep, jönnek a karácsonyi sorozatok: ilyen lesz ez a francia romantikus komédia, mely egy állhatatos újságíró (a Lupin rendőrnőjeként megismert Shirine Boutella) és egy rapper (Tayc) valószínűtlen egymásra találását meséli el.

Tiger King 2, Netflix

November 17.

A rendkívül sikeres dokusorozat folytatódik, még úgy is, hogy Joe Exotic börtönbe került, Carole Baskin pedig nem volt hajlandó szerepelni az új évadban. A jelek szerint azonban a buli nélkülük sem áll meg!

Az őrség, HBO GO

November 19.

A Terry Pratchett Korongvilág című regényfolyamából készült sorozatot az év legelején mutatták be, most pedig a magyar nézők is láthatják. A főbb szerepeket Richard Dormer, Lara Rossi és Adam Hugill alakítják.

Az idő kereke, Amazon Prime

November 19.

A fantasy-rajongók által már nagyon várt sorozat Robert Jordan azonos című regényfolyamából készült, és a főhőse Moiraine (Rosamund Pike), aki egy aes sedai, azaz egy csak nőkből álló nagyhatalmú, mágiahasználó társaság tagja.

Cowboy Bebop – Csillagközi fejvadászok, Netflix

November 19.

Az azonos című anime alapján készült élőszereplős sci-fi-kalandsorozat 2071-ben játszódik, főhősei pedig három fejvadász, Spike (John Cho), Jet (Mustafa Shakir) és Faye (Daniella Pineda), akik a naprendszert járják munka reményében, miután az emberiség már elhagyta a katasztrófa sújtotta Földet. A sorozat igen látványosnak tűnik, és az előzetest látva nem is veszi túl komolyan magát.

Út a pokol felé, Netflix

November 19.

A Vonat Busanba – Zombi expressz című horrorfilm rendezője, Jon Szangho új sorozata is marad a fantasy-horror vonalon, de ezúttal „angyalok” rémisztgetik az embereket, akikkel közlik a haláluk időpontját, majd a pokolba hurcolják őket. A sorozat a Squid Game-hez hasonlóan alig leplezett társadalomkritikát is tartalmaz majd, kérdés, ez a természetfeletti vonal is rekordnézettséget hoz-e.

Star Trek: Discovery 4, Netflix

November 19.

Megszokhatták már a nézők, hogy Burnham kapitány és legénysége minden évadban új veszéllyel szembesül, ez a negyedikben sem lesz másként. Ezúttal – 900 évvel az eredeti Star Trek eseményei után – „láthatatlan gravitációs anomáliával” találkoznak, mely minden eddiginél komolyabb veszélyt jelent a USS Discoveryre.

Gomorra 5, HBO GO

November 20.

Stefano Sollima kultikus nápolyi maffiasorozata az utolsó évadához érkezett: Gennaro, a fiatal keresztapa egy háború kellős közepén találja magát, és elkerülhetetlennek látszik a leszámolás közte és Ciro között, akiről kiderült, hogy életben van.

Nagy Katalin – A kezdetek 2. HBO GO

November 20.

Tony McNamara szatirikus történelmi vígjátéksorozatának második évadában Katalin cárnő (Elle Fanning) nehéz kérdésekkel szembesül. Mindjárt például azzal, fel lehet-e szabadítani egy nemzetet, ha az nem is akar szabad lenni? Az első évadról tavaly azt írtuk: „nemcsak abszurdan szórakoztató, de relevánsnak is tűnik a 21. század sokszor infantilis közéletében.”

Páros küldetés 3, Netflix

November 21.

Az eredetileg Undercover című belga-holland krimisorozat méltán lett nemzetközileg is népszerű, olyannyira, hogy idén már egy előzményfilmet is bemutattak hozzá, melyből kiderült, hogyan lett Ferry Boumanból rettegett drogbáró. A harmadik évadban Ferry kijön a börtönből, és az előzetesből kiderül, hogy az útjaik újra keresztezni fogják egymást Bobbal.

Hanna 3, Amazon Prime

November 24.

Az Utrax nevű titokzatos szervezet által bégyilkosnővé kiképzett Hanna (Esmé Creed-Miles) az új évadban is belülről próbálja szétverni a Utraxet, de társai gyanítani kezdik, mi a célja. Hanna viszont nagy igazságokra jön rá a szervezettel kapcsolatban, melyek az egész világ sorsát is befolyásolhatják. Új szereplőként pedig Ray Liotta is csatlakozik a szereplőgárdához.

Valós történet, Netflix

November 24.

Kevin Hart és Wesley Snipes testvéreket játszanak ebben a drámasorozatban, melyben Hart egy önéletrajzi ihletésű figurát, egy sikeres komikust formál meg, de amikor a bátyja újra megjelenik az életében, váratlan és erőszakos események láncolatát indítja be. Ha pedig tudjuk, hogy a sorozat executive producere a Narcost alkotó Eric Newman, lehet némi fogalmunk, milyen irányba mehet ez a sorozat.