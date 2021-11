Elizabeth Taylor akkora gyémántot kapott Richard Burtontől, hogy nem bírta a kezén hordani

Át kellett alakítani nyakékké azt a hatalmas gyémánttal díszített gyűrűt, amelyért Richard Burton csaknem ölre ment, hogy megszerezze.

Amióta az N. W. Ayer nevű reklámügynökség a De Beer nevű bányavállalat felkérésére kidolgozta a „A Diamond Is Forever”, azaz „a gyémánt örökre szól” szlogent, a briliánsok értéke megsokszorozódott, ma már a menyasszonyok többségének kezén befektetésnek is beillő árú ékszer csillog, és nemcsak a nagyvilágban, Magyarországon is így van ez. Hazánkban mindazonáltal inkább a kisebb gyémántok gyakoriak, már a két-három karát fölötti méretek sem fordulnak elő ékszerboltokban, azokhoz csak ékszeraukciókon lehet hozzájutni.

Így például a BÁV rendre a karácsony körüli eljegyzési lázhoz kapcsolódva megrendezett licitjein, ahol azért minden évben felbukkan néhány izgalmasabb darab. Az ékszerkülönlegességek rutinos vadászaira idén decemberben is nagy izgalmak várnak: a BÁV közelgő árverésén hamarosan az aukciósház történetének eddigi legnagyobb briliánsa, és 8,27 karátos gyémánt kerül kalapács alá, és várhatóan elég komoly összegért kel majd el.

A BÁV történetében már eddig is akadt néhány emlékezetes rekord: így például 2016-ban egy ötkarátos gyémántot tartalmazó szoliter gyűrűt tízmillió forintért ütöttek le az aukción, ami már azzal együtt is közelítette a nemzetközi árakat, hogy itthon máig viszonylag kedvező áron lehet ilyen ékszerkülönlegességekhez jutni.

Persze ez az öt karát, bármennyire is fenséges méret, eltörpül az olyan monstrumok mellett, mint például az a több mint harminchárom (!) karátos brill, amely azt a gyűrűt díszíti, melyet annak idején 1968-ban Richard Burton Elizabeth Taylornak vásárolt. Az eredetileg Krupp-gyémánt néven ismert kő Taylor halála óta a színésznő nevét viseli, amikor is eladták: 2011-ben a Christie’s árverésén valaki 2,4 milliárd forintnak megfelelő áron vásárolta meg. Ez a kő azért már nem csak a hozzáértők szemének tűnik hatalmasnak, ám így is eltörpül az ékszerrajongó, s így számos izgalmas különlegességet birtokló Taylor-Burton házaspár egy másik, az ő nevüket viselő gyémántja mellett.

A legnagyobb brilljük, a Taylor-Burton gyémánt például hatvannyolc karátos volt, és 13,6 grammot nyomott, amelynek a jelentőségét úgy lehet leginkább érzékeltetni, hogy ez a kő olyan nehéz volt, hogy Taylor nem is tudta a kezén viselni, így gyűrűből nyaklánccá alakították. Persze csak miután az övék lett – eredetileg ugyanis a Cartier többet kínált az ékszerért, így ők vitték el az 1969-es aukcióról, ahol kalapács alá került, ám Burtonben nem nyugodott a vadászösztön, és addig nyúzta az érintetteket, míg végül 1,1 millió dollárért (!) az övé lett a kő. A gyémántot aztán Taylor először Grace Kelly – ekkor már monacói hercegnő – negyvenedik születésnapi bálján viselte először, majd feltűnt a nyakában az 1970-es, 42. Oscar-gálán. A kő a rendre eseményszámba menő nyilvános feltűnésein túl is komoly befektetésnek bizonyult: tíz évvel később, miután elvárt Burtontől, Elizabeth Taylor egy meg nem nevezett, de három és ötmillió dollár közötti összegért adta el Henry Lambert ékszerkereskedőnek.

És ha már Grace Kelly: hasonló nagyságrendűre, nagyjából négymillió dollárra becsülték annak a gyémántgyűrűnek az értékét, amellyel Grace Kelly kezét kérte meg Rainier monacói herceg 1956-ban. Mármint négymillióra becsülték akkoriban – ma már a 10,4 karátos ékszer közel harminckilenc millió dollárt ér, és a monacói hercegi család birtokában van. Nos, ha ekkora kövekre nem is számíthatnak érdeklődők a BÁV ünnepi árverésén, azért számos mesés különlegességre igen. A cikk elején említett, 8,27 karátos, halványsárga gyémánttal és még két színtelen, háromszögletű brillel is díszített Tiffany-gyűrű ugyan kétségkívül az aukció királynője lesz a maga tizennyolc millió forintos kikiáltási árával, de a december 7-8-án tartandó 78. Művészeti aukció kínálatában ezen kívül is csodás szolitergyűrűk és egyéb ékszerkülönlegességek vonulnak fel. Szerepel például a kínálatban egy egészen mesés nyakék-gyűrű páros, melynek a smaragd a főszereplője, és amely hatmillió forintos kikiáltási árról indul, de a fekete briliánsok rajongóinak is lesz mire vadászni: egy 2,4 millióról induló kollekció is felvonul.