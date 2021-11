Legyen öné a Rolex karóra, melyet James Bond is viselt

A világ egyik legismertebb és legelitebb karóramárkáját talán senkinek sem kell bemutatni. A Rolexről van szó, melynek már alapdarabjaira is több hónapos várólistán kell átverekedünk magunkat, hogy beszerezzünk akár csak egyet. Ha pedig különlegesebb, esetleg vintage órát szeretnénk, azt már sokkal nehezebb, sőt, egyenesen lehetetlen beszerezni.

Egy Rolex óra nem csak tekintélyt parancsoló, de viselője privilégiumát már csak az árcédulája miatt is jelzi. Nem véletlenül hoztuk szóba a Rolexet, ugyanis a BÁV aukció egyik legnépszerűbb darabja egy olyan típus, melyet James Bond kezén is láthattuk már. A választék legkelendőbb árverezésre bocsájtott modellje a Rolex GMT-Master II férfi karóra, amire ránézésre megállapítható az eleganciája, valamint kifinomult formatervezése. Egy ilyen kaliberű óra a viselőjéről is árulkodik, mégpedig a kiváló ízléséről, valamint, hogy a minőség elszámú prioritás.

Nincsen december a BÁV évek óta hagyományőrző aukciója nélkül, ami természetesen idén sem marad el. 2021 utolsó hónapja az órakülönlegességekről szól. A hetvennyolcadik művészeti aukció első napján, vagyis december hetedikén ön is licitálhat ismert vagy kevésbé ismert márkájú, egytől egyig különleges és egyedi luxusórákra. Egy luxusóra a márkája nagy múltjának és kiváló minőségének köszönhetően kérdés nélkül értékálló darabnak számít, mely azontúl, hogy kiváló az alkalmi vagy akár mindennapi viseletre, befektetésnek sem utolsó. Az aukció széles választékú kínálatában pedig biztosak lehetünk abban, hogy találunk nekünk tetsző darabot, bármilyen egyedi is az ízlésünk. Legyen az például egy egykor a tengeri időmérőkre szakosodott bőrszíjjal ellátott, vagy egy Oscar-díjas színész kubista ihletésű festményét ábrázoló karóra, amely felkelti az érdeklődésünk

1954-ben mutatta be először a Rolex a GMT-Mastert, mely az egyszerű viseletnél sokkal nemesebb célt szolgált, mivel a legendás Pan Am légitársaság hivatalos karórájaként tartották számon.

A légiközlekedés inspirálta óratípus neve nem véletlenül GMT, ez ugyanis a Greenwichi középidő kifejezés angol rövidítése.

A Rolexek közül is az egyik legnépszerűbb modell, tekintve, hogy Roger Moore is viselte az 1977-es James Bond: A kém, aki szeretett engem című filmben. Nem véletlen, hogy ez a modell a gyűjtők egyik kedvenc darabja, hiszen míg a számlap 24 órás beosztású lünettája forgatható, addig a különleges zöld színe elegáns és kellően feltűnő, de mégsem hivalkodó megjelenést kölcsönöz neki.

A GMT-Master sikerének köszönhetően a Rolex 1982-ben bemutatta a II. Típust, mely egyszerű használata mellett képes három időzónát kezelni. Tökéletes választás, ha sok időt töltünk utazással, de akkor is, ha csak szeretjük a könnyen kezelhető, különleges kialakítású modelleket.

Ha nem az életérzés céljából vágyunk rá, abban az esetben is megéri Rolexet vásárolnunk, ugyanis az óramárka bármelyik darabja kiváló befektetésnek bizonyul, pláne, hogy a svájci luxusmárka iránt érdeklődők száma állandó. A GMT-Master II negyven átmérőjű, mindemellett száz méterig vízálló, tokja zafír kristályüveg. Kikiáltási ára nyolcmillió forint, melyre bármelyik órarajongó vagy gyűjtő licitálhat.