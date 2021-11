Régi főgonoszok térnek vissza az új Pókember-film előzetesében

Új előzetes érkezett a Pókember: Nincs visszaút című filmhet, alig több mint egy hónappal a Sony Pictures és a Marvel Studios koprodukciójának mozibemutatója előtt. A filmről már az augusztusban közzétett első trailer alapján tudni lehetett, hogy a már a régóta pletykált multiverzum ötletét is megvalósítja, azaz különféle idővonalak és alternatív univerzumok is fontos szerephez jutnak, melynek köszönhetően halott karakterek is újra előkerülhetnek.

Peter Parker (Tom Holland) ugyanis azt szeretné, a közvélemény felejtse el, hogy ő Pókember, ezért Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) segítségét kéri. Ám a döntésképtelensége ehelyett megrepeszti a multiverzumot, és elszabadítja a korábbi Pókember franchise-okból származó gonosztevők egész sorát, köztük Willem Dafoe Zöld Manóját a 2002-es Pókemberből, Alfred Molina Otto Octaviusát a 2004-es Pókember 2. című filmből, Thomas Haden Church Homokemberét a 2007-es Pókember 3-ból, Rhys Ifans Gyíkját a 2012-es A csodálatos Pókemberből és Jamie Foxx Elektróját a 2014-es A csodálatos Pókember 2-ből.

A Pókember korábbi verzióiból származó ennyi gonosztevő jelenléte miatt a rajongók arra is számítanak, hogy a szuperhőst a korábbi filmekben alakító színészek, azaz Tobey Maguire és Andrew Garfield is felbukkannak, ők még ebben a trailerben sem láthatók, noha nemrég egy Los Angelesben tartott globális rajongói eseményen Holland mintha utalt volna arra, hogy egy ilyen pillanat is szerepelhet a filmben. Az viszont biztos, hogy Zendaya visszatér MJ szerepében, Jacob Batalon látható Ned Leeds szerepében, Marisa Tomei játssza May Parkert, Jon Favreau is visszatér Happy Hogan szerepében, Benedict Wong pedig újra Wongként látható. A rendező Jon Watts lesz, a filmet pedig december 16-án mutatják be.