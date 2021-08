Miután kiszivárgott, hivatalosan is megjelent az új Pókember előzetese

Miután a Sony a hírek szerint a hétvégén törölte a közösségi oldalakról a Disney közelgő Pókember: Nincs hazaút (Spider-Man: No Way Home) című filmjének kiszivárgott trailerét, végre kikerült a hivatalos előzetes is, melyet először a CinemaCon közönségének mutattak be. A Deadline az előzetest látva megjegyzi, hogy a film az alapján várhatóan már a régóta pletykált multiverzum ötletét is megvalósítja, azaz különféle idővonalak és alternatív univerzumok is fontos szerephez jutnak, melynek köszönhetően halott karakterek is újra előkerülhetnek.

A trailerben Peter Parker arra kéri Doctor Strange-et, hogy az idő buherálásával segítsen neki abban, hogy az emberek elfelejtsék, valójában ő Pókember. Ez így is történik, ám ezzel szabadul csak el a pokol igazán, és könnyen lehet, bejön, amiről már tavaly is napvilágot láttak spekulációk, azaz feltűnnek azok a színészek is, akik korábban játszották Pókembert: Tobey Maguire, aki 2002 és 2007 között három filmben alakította a szuperhőst, és Andrew Garfield, aki 2012-ben és 2014-ben volt Pókember. Ők a trailerben még nem látszanak, Tom Holland, a jelenleg futó sorozat Pókembere azonban természetesen igen.

Az pedig biztos, hogy a filmet december 17-én mutatják majd be a mozik.