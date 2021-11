Egy szenegáli szerző kapta idén a Goncourt-díjat

A világ egyik legfontosabb irodalmi elismerését Az emberek legtitkosabb emlékezete című regényért ítélték oda.

A független Philippe Rey és a szenegáli Jimsaan kiadók gondozásában megjelent 461 oldalas regényt egy mali író, Yambo Ouologuem mali író élete ihlette, és egyik nem titkolt célja az afrikai művek beemelése a világ irodalomtörténetébe – olvasható az MTI hírében.

A La plus secrete mémoire des hommes-ról (Az emberek legtitkosabb emlékezete) szerzője, a harmincegy éves Mohamed Mbougar Sarr így nyilatkozott egy augusztusi lapinterjúban:

Mindig az az ember érzése, hogy választani kell a két kontinens, Európa és Afrika történetei között. Én viszont megpróbálok egy új kontinenst teremteni. A harmadik kontinens pedig az irodalom.

Az emberek legtitkosabb emlékezete a szerző negyedik regénye, győzelme pedig nem volt meglepő, hiszen az elmúlt hónapokban a legtöbb francia irodalmi elismerésre jelölték, stílusa és a rejtélyes szereplők egymásba fonódó történetei miatt pedig szeptember óta kritikai és közönségsiker is egyben.

Sarr nem csak az első fekete-afrikai író, aki kiérdemelte a legjelentősebb francia irodalmi elismerést, de egyben a legfiatalabb is – a zsűri elnöke, Philippe Claudel így azt reméli, hogy néhány könyv még feltétlenül a szerző előtt áll, és érez majd magában elég erőt ahhoz, hogy folytassa az írást. Claudel arról is beszélt, hogy a munka már a szavazás első fordulójában begyűjtötte a szavazatok többségét, véleményét pedig egy másik zsűritag, Paule Constant is megerősítette:

Briliáns módon van megírva. Himnusz az irodalomért.

– mondta.

A 2018-ban induló történet egy Párizsban élő fiatal szenegáli szerzővel, Diégane Latyr Faye-jal indul, aki rátalál egy őt teljesen felkavaró regényre, aminek írója, a fekete Rimbaud-ként emlegetett szintén szenegáli Elimane annak 1938-as megjelenését követő botrány után nyom nélkül eltűnt.

Diégane elhatározza tehát, hogy felkutatja a remekmű háttérét és szerzőjének életét, így a regény jó része a két afrikai író kalandos élettörténetein keresztül humorral és lírain tárja fel az Európa és Afrika közötti összetett viszonyrendszert, illetve a fekete és a fehér emberek között egyszerre meglévő félelmeket és csodálatot. A krimiszerűen felépített filozófiai mese a múlt század kezdetétől napjainkig, a gyarmatosítástól a holokauszton át az afrikai országok függetlenségéig dolgozza fel az elmúlt száz év történelmét, hitet téve a szabadság, az élet és a szerelem mellett.

Mohamed Mbougar Sarr egy hétgyerekes értelmiségi családban nőtt fel a szenegáli Diourbelben, majd az ország egyik legelitebb fiúiskolájába, a Saint-Louis katonai akadémiára járt. Ennek elvégzése után a nagy presztízsű párizsi Ecole des hautes études en sciences sociales-on szerzett diplomát, doktori fokozatot azonban nem szerzett:

Nem fejeztem be az irodalmi doktorimat, mert elkezdtem magam is írni, és a fikció jobban vonzott

– mondta az AFP hírügynökségnek.

A Goncourt-díj jelképes pénzjutalommal – mindössze t0z euróval (mostani árfolyamon 3580 forinttal) – jár, ám marketinghatása jelentős: a díjat elnyert kötetet a francia olvasók legalább 400 ezer példányban szokták megvásárolni, korábban azonban arra is volt példa, hogy a regény átlépte az egymilliós példányszámot.

A mű a tervek szerint a Park Kiadónak köszönhetően jövőre magyarul is megjelenik majd.