Új részekkel tér vissza az elmúlt évek legmeglepőbb párkereső műsora, a Sexy Beasts

A Netflixen júliusban debütált első évadában a férfiak és nők furcsa maszkokban ismerkedtek egymással, ez pedig most sem lesz másként.

A párkeresés során nem utolsó szempont, ha az ember látja a másik arcát – ezt az alapvetést próbálta megcáfolni a magyar tévéképernyőkről már jól ismert Álarcos énekeshez hasonlóan álarcos férfiakat és nőket felvonultató Sexy Beasts, ami egyetlen pillanat alatt forradalmasította a vakrandi műfaját.

A júliusban bemutatott első évad (amiről kritikát is írtunk) után most villámgyorsan érkezik a második is: a hat új epizód október 7-től lesz elérhető a Netflixen, pedig sokaknak még elsőt sem sikerült kihevernie.

Az új évadhoz most egy rövid előzetes is érkezett, amire kétségkívül nehéz szavakat találni:

A sorozatot egyébként nem a Netflix találta ki, hiszen az eredeti széria 2014 februárjában debütált a BBC Three-n, ahol két Valentin-napi különkiadást követően mindössze hat részt ért meg, majd elkaszálták.