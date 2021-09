Elton John és Jennifer Lopez is fellépett a Global Citizen 24 órás világkoncertjén

A szegénység és a klímaváltozás elleni küzdelemre akarták ráirányítani a figyelmet.

Többek között Ed Sheeran, Elton John és Jennifer Lopez is fellépett a Global Citizen 24 órás, hat kontinensről jelentkező, szombaton kezdődött világkoncertjén. A rendezvénnyel a szegénység és a klímaváltozás elleni küzdelemre akarják ráirányítani a figyelmet, továbbá szeretnék elérni, hogy világszerte jobban hozzá lehessen jutni a koronavírus elleni védőoltásokhoz – írja az MTI.

Több mint hatvan előadó, nézők tízezrei vettek részt a világ számos városában – többek között Londonban, New Yorkban és Szöulban – rendezett koncerteken, további milliók kapcsoltak az eseményről szóló közvetítésekre. A világkoncert Párizsban indult, Elton John az Eiffel-torony előtt lépett fel, miután a dél-koreai BTS fiúegyüttes koncertfelvételét lejátszották. A világ egyik legnagyobb jótékonysági rendezvényének tartott koncertet a Global Citizen karitatív szervezet hívta életre. Azon dolgoznak, hogy 2030-ra felszámolják az extrém szegénységet a világon.

A hasonló rendezvények többségével ellentétben a rendezők nem gyűjtöttek adományokat, hanem a résztvevők számával akarták bizonyítani a világ vezetőinek, hogy az emberek támogatják a bátor tetteket. A Global Citizen arra szólította fel a világ országainak kormányait, hogy

ültessenek egymilliárd fát,

szállítsanak egymilliárd adag vakcinát a legszegényebb országoknak,

valamint adományozzanak ételt az éhínségtől szenvedő 41 millió embernek.

New Yorkban lépett fel Jennifer Lopez, Billie Eilish és a Coldplay. Mielőtt zenélni kezdtek volna, Harry herceg és felesége, Meghan Markle lépett a színpadra. Elmondták, hogy az új koronavírus ellenei vakcinákhoz való hozzájutást “alapvető emberi jognak” kell tekinteni.

A színpadon a 68 éves Cyndi Lauper is megjelent, az afgán nők tiszteletére énekelte el egyik legnagyobb slágerét, az 1983-as Girls Just Want To Have Funt.

Párizsban játszott Ed Sheeran, a Black Eyed Peas és Stormzy, Stevie Wonder Los Angelesben zenélt. A Green Day, Kylie Minogue és Andrea Bocelli koncertfelvételen volt látható.

A produkciók közti szünetekben jelentették be a szervezetek és cégek felajánlásait.

A nézők úgy juthattak be az eseményekre, ha oltási igazolást vagy negatív Covid-tesztet mutattak fel. A jegyeket ingyen osztották ki azok között, akik regisztráltak a Global Citizen alkalmazására, és megosztották a szervezet petícióit a közösségi média oldalain.