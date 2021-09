Majmokhoz hasonlították a jampecokat a Rákosi-érában

A kommunista hatalomátvételt követő államosítási hullámban nem csak üzletek, gyárak, illetve különböző társaságok kerültek a Rákosi Mátyás vezette állam irányítása alá, de a mindennapok is gyökeresen megváltoztak, hiszen a boltoknak meg kellett válniuk az árukészletük egy részétől. Hosszú időre raktárak mélyére kellett rejteni a Monopolyt, a rendszerellenes vagy nem kívánt eszméket hirdető könyvek pedig csak titokban jártak kézről kézre.

Mindezekkel párhuzamosan mindenki számára nyilvánvalóvá vált az is, hogy a társadalom minden rétegében jelen van a rendszer céljaival és elveivel szembehelyezkedő erő: ellenséggé vált a reakciós értelmiségi, a múltba révedő munkás, az egyház befolyása alá került huszonéves, sőt,

a köztudottan hanyatló Nyugat fiataljainak öltözködési szokásait átvenni vágyó, furcsa zenéket hallgató, és még furcsábban táncoló jampec is.

A magyar nyelvben három évtizeddel korábban már megjelent, jiddis eredetű kifejezést a rendszer mindenkire ráragasztotta, aki vastag gumitalpú bőrcipőt viselt csőnadrággal, kockás zakóval, illetve tarka nyakkendővel, és dzsessz tánczenét hallgatott.

Ez az öltözködés önmagában talán még nem jelentett volna óriási problémát, a kommunista hatalom azonban azt a képet alakította ki róluk, hogy teljes közönnyel fordulnak a közügyek felé, hiszen a kommunizmusra csak egy néhány éven át tartó, múlandó kellemetlenségként tekintettek, így nagyon gyorsan népszerűtlenné váltak – derül ki a Hammer Ferenc tanulmányait összegyűjtő Mindennapi élet a szocializmusban című kötet vonatkozó, A megátalkodott felmenő: a jampec című fejezetéből.

A rendszernek mindez nem volt elég, hiszen az volt a célja, hogy minél több ponton belerúgjon ebbe a rétegbe. 1950-re a helyzet odáig fajult, hogy az állami ruhaüzletek kirakatában egy gorillát, illetve egy jampecnak felöltöztetett bábut helyeztek egymás mellé, arra célozva, hogy ők bizony rokonok.

A szürreális gondolat a fotóval együtt az Egyesült Államokba is eljutott – a Time magazin 1950. október 23-i számában HUNGARY: Barbaric Culture, azaz MAGYARORSZÁG: Barbárkultúra címmel egy egész cikket szentelt neki:

A táviratot a lap nem tette közzé, a Dolgozók Világlapja (1950. okt. 14.) azonban egy nagyon hasonló, olvasói levélnek álcázott szöveget közölt, mégpedig az állatkertbe frissen érkezett Majom Muki bőrébe bújt Vajda Albert tollából:

Ne haragudjék, hogy zavarom, de a felháborodástól még most is kapkodok a rácson át perec és majom­eledel után. Arról van szó, hogy nemrég érkeztem kilencedmagammal a budapesti Állatkertbe és ahogy a pályaudvarról kocsin vittek, egy­szerre meglátom az egyik kirakatban saját magamat. No lám, mondom, hiszen ez kedves… Ámde, ahogy jobban szemügyre veszem hasonmásomat, hát látom, hogy ott áll mellette valami rémség. Ahogy nekem térdig ér a kezem, úgy neki térdig ér a felsőbőre. (Amit az emberek zakónak is neveznek.)

Valami rikító konyhakert volt a nyaka köré tekerve, elefánttalpakon állt, a lábát a strucc nyakához hasonló csövekbe burkolta, de alul jókora darabon kilátszott a bokája, amely csíkos volt, mint a zebráé, de keresztbe és beoltva egy citrom-papagáj színeivel. (Megbocsássák az állattani hasonlatokat, de azt hiszem ezek illenek rá legjobban.) No, de eddig nem is lett volna olyan feltűnő, hiszen láttam én a dzsungelben mindenféle állatot, legfeljebb ez több állatból lett összetéve, ami végtére is nem szégyen.

Igenám, de a hasonmásomra, meg rá közös feliratot írtak, ezt: »Melyik a nagyobb majom?« Kicsit bosszankodtam ezen, de nem szóltam semmit. Fiatal vagyok még az emberek között, nem ismerem jól a szokásokat, tegnap azonban a Ludas Matyit elragadtam az egyik látogatótól, és ott látom a rajzot, hogy mi megérkeztünk kilencen… És ott áll a képen ez a színes állat­fajta-keverék és felmerül a kérdés: ez is a mi szállítmányunkkal érkezett-e? Hát, ez már sok!! Kikérem magamnak, de valamennyi majom nevében, hogy bennünket bármiféle kapcsolatba hozzanak ezzel a kakastarajú, strucclábú, elefánttalpú, zebrabokájú kolibrivel — amit maguk jampecnek neveznek.

Mindezek közlése után, felkérem a Dolgozók Világlapján át az embereket, ne szégyenítsenek meg bennünket, majmokat azzal, hogy összehasonlítanak a jampecekkel, akikhez – mint írtam – semmi közünk. Legfeljebb egy amerikai unokaöcsénkhez hasonlítanak némiképp, aki papagájtollakat hord egyes részein, és mi, annakidején, egymás között csak dzsungel-jampecnek hívtuk. De meg kell mondanom, hogy nem soká tűrtük furcsa és zavaros öltözködését, hanem egyszerűen kihajítottuk a fákról!

Hasonló módszert kívánva, kérem soraim közlését, üdvözlettel

Majom Muki

akinek soha eszébe sem jutna kakastaréjt, elefánttalpú ortopédcipőt és lila-sárga-bordó lábat viselni.