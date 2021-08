Szeptember közepén jön a The Morning Show második évada

A reggeli hírműsor kulisszái mögé betekintést engedő dráma folytatása is tartogat majd meglepetéseket.

A Jennifer Aniston és Reese Witherspoon főszereplésével 2019-ben született The Morning Show az Apple TV+ első nagy durranásaként világszerte milliónyi rajongót szerzett, hiszen a tengerentúlon már évtizedek óta divatos reggeli hírműsorok világába kalauzoló sorozatban minden benne volt, amit korábban még sosem láthattunk: a rendszer kis fogaskerekeitől a háttérben megbújó mocsokig, illetve a patriarchátus pofonjaiig.

A világméretű #MeToo-mozgalomra, illetve a nők küzdelmére figyelmet irányító, Emmy-díjjal is elismert sorozat első évadát akkor egy hosszú kritika keretein belül mutattuk be, az utolsó epizódnál pedig nyilvánvalóan sokakkal együtt mi is reméltük, hogy minél hamarabb elkészülhet a folytatás.

Az egy CNN-riporter, Brian Stelter könyvének laza adaptációjaként készült The Morning Show második évadának megszületését az elmúlt másfél évben nyilvánvalóan a koronavírus-járvány hátráltatta, így egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy Steve Carrell, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw, illetve a két főszereplő a 2020. novemberre kitűzött premierdátum helyett csak idén térhetnek vissza a képernyőkre.

Így is történt: a Harpers Bazaar hétfői cikke szerint már nem kell sokáig várni a premierre, hiszen a kezdettől fogva legalább két évadra tervezett, Anistonnak, illetve Crudupnak a Screen Actors Guild legjobb színésznőnek, illetve mellékszereplőnek járó díjait hozó sorozat új részei

szeptember 17-től lesznek majd elérhetők az Apple streaming-platformján.

A természetesen a pandémia hozta nehézségeket is bemutató új évadhoz a bejelentéssel egyidőben új, közel háromperces előzetes is érkezett: