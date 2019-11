Jennifer Anistonnál betelt a pohár, ami jól áll neki

A színésznő új sorozatában mintha elégtételt venne a saját életéért is, és szétcsap a férfiak érinthetetlennek tűnő világában. Kritika.

Mielőtt még az Apple TV+ elindult volna, írtunk Jennifer Anistonról, hogy éppen ideje volt, hogy megmutassa a drámai arcát. A sorozatát a licitháborúban az Apple nyerte, és kapóra is jött nekik, hogy a Morning Show vezethesse be őket a streaming szolgáltatók közé. A reggeli műsor kulisszáit bemutató történet kis híján tökéletes. Benne van egy ekkora gépezet minden mocska, a patriarchátus folyamatos pofonjai, a #MeToo és két törtető nő napi küzdelme. Aniston mintha minden dühét kiadta volna, ami az évek alatt felgyülemlett benne: velejéig az övé ez a sorozat, és róla szól.

Jennifer Anistonnak rég kijárt, hogy szétszakítsa az internetet Jött, látott és győzött az Instagramon, de ennél többet is nyerhet. Új sorozatával bebizonyíthatja, hogy nem csak sztár, de jó színész is.

Eddig négy rész van fent a november elsején indult Morning Show-ból, és az ember fogát összeszorítva figyeli, hogyan látszik összeomlani egy tízmilliós nézettségű reggeli műsor. Alex Levy (Jennifer Aniston) már tizenöt éve ül a műsorvezetői székben állandó partnerével, Mitch Kesslerrel (Steve Carell). Eddig a csúcson voltak, de a párosuk kezdett elfáradni, és Kessler szexuális zaklatásos botránya tette fel az i-re a pontot. A riportert kirúgták, Alex meg ott maradt a kamera előtt egyedül egy bizonytalan folytatással, hogy egyáltalán kell-e a csatornának vagy sem. Úgy érzi, cserben hagyták, a legközelebbi barátja az ő életével és karrierjével is játszik azzal, hogy a gyakornokaival feküdt le, ráadásul elege van, hogy a feje felett döntenek. Alexnél és Jennifer Anistonnál egyszerre telt be a pohár.

Nem véletlen, hogy ennyi párhuzamot húzhatunk a színésznő és a szerepe között, hiszen azt már Aniston is elmondta, hogy pontosan tudja, milyen érzés az, amikor csak üvöltene és sírna, a legkevésbé sem szeretne mutatkozni mások előtt, mégis figyelik minden mozdulatát. Egész életében azzal csesztették, hogy miért nincs gyereke, mi történt a házasságával, mi és miért ment tönkre.

Olyan az egész Morning Show, mintha Jennifer Aniston maga csapna az asztalra, hogy elég volt. Akkora energiával süvít végig a képernyőn, hogy ember, illetve férfi legyen a talpán, aki szóhoz jut utána.

Ugyanis a sorozat egyik fő üzenete a girl power, szinte halljuk is Beyoncét a háttérben, hogy folyamatosan Aniston karekterének fülébe énekel: „Who run the world (~Ki irányít)?”

Egy olyan komoly amerikai csatornánál, ahol országos reggeli adást gyártanak, hatalmas stáb dolgozik, hogy óramű pontossággal működjön. A riporterek fél négykor kelnek, és egy egészen más ritmusban élik a hétköznapokat, mint az átlag. A kapcsolataik romokban, a családjukat alig látják, de az fűti őket, hogy kora reggel bejelentkezzenek élő adásban, esetleg elnököket lássanak vendégül. Ebbe a jól szuperáló levesbe köpött bele Mitch, mikor a felesége helyett a beosztottjait vitte ágyba. Harvey Weinstein csápjai hozzá is elértek, és a csatorna a sorozat szerint egyből kirúgta a férfit.

A fikció pedig nem is annyira fikció, hiszen az alap Brian Stelter CNN-riporter könyvének adaptációja után készült, de a forgatókönyvet át kellett dolgozni, mikor az NBC-től kicsaptak egy Matt Lauer nevű alakot, akit nemi erőszakkal és sokszoros szexuális zaklatással vádolnak. Lauer kétévnyi hallgatás után írt egy nyilvános levelet, hogy minden viszonya közös beleegyezéssel történt, erőszakról meg pláne szó se volt. Még azt is tagadta, hogy az NBC-s öltözőjében az asztalához rögzített gombbal csukta volna be az ajtaját belülről (ezt amúgy a sorozat bele is tette az egyik részbe). A lényeg, hogy Lauer házassága tönkrement, elvesztette a munkáját, de kitart amellett, hogy csak félrelépett, de nem zaklatott senkit. Ezzel a #MeToo szürke zónájába tévedtünk, amikor első kézből szerzett információk híján lehetetlen igazságot tenni.

Hollywoodot térdre kényszerítette a zaklatási botrány, és a magyar színészvilág is kezd felébredni Idővonalon szedtük össze a legfontosabb eseményeket, mivel lassan követhetetlen hogyan jutottunk el Harvey Weinsteintől és Marton Lászlótól Kevin Spacey-ig vagy éppen Kerényi Miklós Gáborig és Dustin Hoffmanig.

A sorozat Mitch Kesslerje egy igazi szemétláda, egy egoista barom, aki megszokta, hogy mindenen és mindenkin átgázol. A pozícióját meg jó kis ugródeszkának használhatta a randikon. De erőszakoló? Egyelőre nem (persze alakulhat másként a következő részekben, és fény derülhet a durva részletekre). Magát is áldozatnak tartja, a Weinstein-botrány második hullámos veteránjának. Ez a megközelítés pedig különösen érdekes: a néző össze is zavarodhat, hogy nem minden olyan fekete és fehér, mint elsőre tűnik, ki érdemli meg a teljes megsemmisítést egy ilyen botrány után és ki nem. Szimpatikussá nem teszik a riportert, de rávilágítanak a #MeToo-mozgalom bonyolultságára.

Emellett találkozhatunk két bivalyerős női karakterrel. Ott van ugye Alex Levy és az új társa, Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Két dudás egy csárdában a felállás elsőre, és még nem tudjuk, hogyan alakul a két riporter kapcsolata az évad végére, de a két színésznőt egymás mellé teremtették. A Jóbarátok után végre újra együtt dolgozhattak, és üdítő látni, ahogy fél kézzel robbantják szét a férfiak tökéletesnek és érinthetetlennek hitt világát.

Az Apple TV+ méregdrága sorozatai közül egyértelműen ez viszi a pálmát. Szinte tökéletes bemutatkozás, és noha még másért nem igazán éri meg ott ragadni, az mindenképpen biztató, hogy a Morning Show-nak lesz következő évada is.

The Morning Show, 2019, 1. évad, 10 rész, Apple TV+, 24.hu: 9/10

Kiemelt kép: Apple TV+