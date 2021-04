A Netflix befizetett egy monstre Kanye West dokusorozatra

Kanye West életének legalább két évtizedét ígéri elmesélni az a dokumentumfilm-sorozat, amelyet a Netflix rendelt be. A sorozat a család saját videófelvételeit is használja majd, és huszonegy évet biztosan felölel majd, szó esik majd Kanye édesanyjának haláláról, és a bukott elnöki kampányról is, hogy a rapper válása Kim Kardashiantól szóba kerül-e, az viszont egyelőre rejtély – ha be is kerül, addigra nagyon sok újdonságereje aligha lesz, minthogy a pár válásáról a Keepig Up With the Kardashians utolsó évadja már addigra mindenképp mesél majd. A sorozat ráadásul nem csak hogy folyamatban van, de a Netflix tervei szerint a sorozat még idén elkészül és be is mutatják.

Az egyelőre cím nélküli Kanye-doku mesél majd a produceri évekről, a szólókarrier kezdetéről, a világhírről, a vallás növekvő szerepéről a zenész életében, a politikai babérokról, és a Kardashian-családról, de az olyan botrányok sem fognak kimaradni, mint a Taylor Swifttel zajló ezeréves szembenállás. A doksi az utóbbi években divatos zenész-doksik sorába illeszkedik: nemrég Demi Lovato, Justin Bieber, Taylor Swift, Billie Eilish, Tina Turner, Shawn Mendes és Blackpink is saját dokut kapott.