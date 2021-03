Látványterveken mutatkoznak be a gödöllői HÉV leendő megállói, illetve az Örs vezér tere új metróállomása

A legkorábban három év múlva induló munkákban a HÉV-vonalat is összekapcsolják majd a kettes metróval.

A kormány 4,6 milliárd forintot biztosít a 2-es metró és a gödöllői HÉV Örs vezér téri összekötésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének kiviteli terveire – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján, aki hozzátette:

a beruházás a becslések szerint több mint 200 milliárdba kerülhet majd.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért is felelős miniszterként is működő Gulyás szerint ezzel a lépéssel reális lehetőség mutatkozik arra, hogy a munkálatok a 2021-2027 közti európai uniós pénzügyi ciklusban valósággá is váljanak.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában a kormány és a főváros között egyetértés jött létre arról, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ veszi át a gödöllői és csömöri HÉV-vonalak felújításának, valamint a HÉV és a 2-es metró összekötésének tervezését és előkészítését a fővárosi önkormányzattól – tette hozzá a politikus.

Az MTI-ben közzétett anyagban a térség országgyűlési képviselője, Szatmáry Kristóf (Fidesz) is megszólalt, aki két fontos dátumot is megosztott:

a teljes projekt tervei 2023 végére, a Cinkotáig tartó első szakasz kiviteli tervei azonban már 2022 elejére elkészülhetnek.

A fejlesztés elemei között szerepel a metró és a HÉV felszíni összekötése, az Örs vezér terének felújítása, az érintett HÉV-vonalak teljes rekonstrukciója, új szerelvények beszerzése, valamint a HÉV-pálya bizonyos fővárosi szakaszainak föld alá helyezése – tette hozzá.

A közleményhez hat látványtervet is kapcsoltak, amiben érdekes változások láthatók:

a HÉV legalább egy új megállót kap az Egyenes utcai lakótelepnél (ahol átszállási lehetőség is nyílik a nemsokára újjáéledő Körvasútra), Rákosfalvánál süllyesztett megállóhely születik, az Örs vezér tere új metróállomást kap, sőt, a metróra Mátyásföldön, a Jókai utcánál is fel lehet majd szállni.

A közleményből Budapest negatív színben való feltüntetése sem maradt ki: Gulyás szerint a 2019-es önkormányzati választás óta a sok vita mellett együttműködési kényszer is van a fővárossal, aminek oka az, hogy a kormány szerint a főváros fejlődése megtorpant, így sok olyan területen, ahol a városvezetésnek fontos hatáskörei vannak, nem teljesít olyan jól, mint korábban. A figyelmet a több szemétre, dugóra és hajléktalanra külön felhívó miniszter szerint mindettől függetlenül Budapest fejlesztésében vannak olyan területek, amiben a kormány együttműködésre van ítélve, így a beruházást 2019 őszén leállító fővárosi vezetéstől átvették a feladatot.

Szatmáry Kristóf ennél is sarkosabban fogalmazott: „Másfél év elvesztegetett idő van mögöttünk”, arról azonban egyikük sem ejtett szót, hogy a kormány a koronavírus-járvány kapcsán súlyos tízmilliárdokat vont el a fővárostól.