Péterfy Bori a klubokért küzd “a receptre készülő rádiópop egyre unalmasabb világában”

Nemzetközi projekt indult a kis zenei klubok megmaradása érdekében EEnlarge Europe néven. A négy országot felölelő projektet az hívta életre, hogy már évek óta megfigyelhető a jelenség, miszerint eltűnnek a kis klubok, és a folyamatot a COVID-járvány csak még jobban felgyorsította. Az EEnlarge Europe jelenleg öt klub uniós finanszírozású összefogása négy országból: a Channel Zero Ljubljanából, a Nappali Pécsről, a Moszkva kávézó Nagyváradról, a Kvaka 22 Belgrádból, a Zentropia Zentáról, és az SOS: Save Our Sources fotókampányhoz ismert zenészeket kért fel, hogy mondják el, számukra mit jelent egy kis klub, személyesen és a karrierjük szempontjából is.

Magyar részről Beck Zoltán (30y) és Áron András Apey mondja el a kampány Facebook-oldalán, miért van szükség a klubokra a zenei életben, továbbá Péterfy Bori, aki így fogalmazta meg a klubok jelentőségét:

A klubok kis oázisok a fogyasztói társadalom és a receptre készülő rádiópop egyre unalmasabb és egyformább világában, ahol igazi zenét hallgathatunk igazi egyéniségektől, újdonságokat fedezhetünk fel és teleszívhatjuk magunkat a művészet és a kreativitás éltető erejével, és ahol olyan emberek között lehetünk akikkel jól érezzük magunkat.

A kampány itt követhető nyomon.