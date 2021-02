Nem nevezné szexuális zaklatásnak a viselkedését a Molnár Áron által megnevezett színész-rendező

Frenkó Zsolt szerint semmi közeledési szándék nem volt benne, és meglepte, hogy Molnár Áron eddig tartogatta magában a történetet. Ha igény van rá, bocsánatot kér.

Hétfő este jelent meg a Partizán videóinterjúja Molnár Áron színésszel, aki azt mondta, Sárosdi Lilla ügye ébresztette rá arra, hogy őt is zaklatták tizenhat éves korában.

Rájössz, hogyha valaki előtted áll egy lakásban, amikor te 16 éves vagy, egy felnőtt ember lakásában nézed a DVD-ket, és épp leemeled a Rocky Horror Picture DVD-t, és amikor felnézel, akkor előtted meztelenül áll egy férfi, törölgetve a haját, mert épp most fürdött le, az nem normális. (…) Vagy amikor ugyanezzel a férfival utazol egy autóban, és aztán elbúcsúzáskor rácsap a combodra, és csak annyit csinál (megmarkolja a combját), hogy ez nem oké. Mert te tizenhat éves vagy, és az van benned, hogy á, biztos ilyen a színész szakma, biztos ilyen ez a művészvilág, ez ilyen, és csak azért csinálja

– mondta Molnár Áron, aki az adás végén meg is nevezte az illetőt Frenkó Zsolt színész-rendező személyében.

Korábbi cikkünkben még nem neveztük meg, de sikerült elérnünk és megkérdeztük, kíván-e reagálni a Molnár Áron által elmondottakra. Az 57 éves, színházi rendezőként és színészként is aktív Frenkó Zsolt (a tévénézők a Jóban Rosszban sorozatból ismerhetik) azt mondta, még nem látta a videót, csak egy Messenger-üzenetet kapott Molnár Árontól, amiben neki is leírta, amit a videóban elmondott:

Én azt nem nevezném szexuális zaklatásnak, én nem is emlékeztem erre, de valószínűleg pontosan ez történt, amit Áron mondott. Nem is értettem, miért kezdte az üzenetét ezzel, hogy sokáig tartogatta, amit csináltam vele.

Miért mondta azt Molnár Áron, hogy biztos benne, hogy ön már azóta nem csinál ilyeneket?

Nem tudom.

Erről nem is beszéltek soha?

Nem, most először. Azt mondja, eddig tartogatta magában. Azóta is sokszor találkoztunk színházban, itt-ott összefutottunk, hiszen azonos területen dolgozunk. Egyelőre emésztem, amit írt. Rendkívül tehetséges fiúnak tartottam. Én követtem a pályáját, küldtem is támogatást a noÁrnak, most pedig Áron azt írta, hogy micsoda döbbenetes tagadás, hogy elfogadta tőlem a támogatást.

Ha ön szerint nem történt szexuális zaklatás, akkor minek nevezné azt, ami történt?

Hát ennek, ami történt. Valószínűleg így történt.

De akkor ez nem szexuális zaklatás ön szerint?

Én nem tartom annak.

Elfogadható viselkedésnek gondolja, hogy egy tizenhat éves fiú előtt meztelenül mutatkozott?

Színjátszó táborban voltunk együtt, gyaníthatóan ott történt. Meztelen voltam, a kempingben közös zuhanyzó volt. Aki oda bejött a férfi zuhanyzóba, az engem meztelenül láthatott. Aki nem jött be, az pedig nem láthatott. Az fel sem merült soha, hogy kabátban zuhanyozzak.

A comb megmarkolását sem tagadta, ez sem számít közeledésnek?

Nem, mert ugyanis nem volt benne közeledési szándék.

Ebben akkor nem volt szexuális jelleg az ön részéről?

Nem.

Volt, amit megbánt ebből utólag?

Nem emlékeztem rá. Nem üldöztem az Áront. Ez tényleg csak ennyi volt, és valószínűleg így történt. És tényleg nagyon bírtam, elhívtam szinkronizálni, színjátszó táborba, ennyi. Nem értem, hogy miért pont most jött ez elő belőle, és miért nem mondta el nekem soha. Meglepett.

Most, hogy már ezt tudja, hogy ez Molnár Áront felzaklatta, bocsánatot kérne tőle?

Ha ő úgy érzi, hogy én ezért bocsánatkéréssel tartozom, akkor megteszem.

Ha neki ez egy tizenhét vagy nem tudom hány évig nyomta a lelkét, őbenne ez dolgozott, akkor ezt szívből sajnálom és bocsánatot kérek tőle. Én ezt nem gondoltam ártalmas dolognak, mert nem az volt benne a szándék. Ma se így gondolom. Én rendkívül tehetséges fiúnak tartottam, tudtam, hogy nagyszerű színész lesz belőle, ez be is jött. Egyszerűen nem értem. De mondom, ha úgy érzi, hogy bocsánatkéréssel tartozom, akkor én nagyon szívesen bocsánatot kérek tőle.

Molnár Áron azt mondta, hogy Sárosdi Lilla története ébresztette rá arra, hogy vele is hasonló történt. Ön szerint volt párhuzam a kettő között?

Én ezt nem tudom megmondani. Ha Áronban van párhuzam, akkor benne van párhuzam, az én véleményem nyilván az, hogy nincs párhuzam. Én haveri, baráti kapcsolatnak gondoltam a miénket, és túl azon, hogy egy nyáron igyekeztem valamit hozzátenni az ő akkori színjátszói törekvéseihez, vagy irányt mutatni, de ennyi az egész történet. Aztán eleresztettem, és láttam, hogy megy előre, és szárnyal, és teszi a dolgát. Azért a Sárosdi Lilla egészen mással állt elő, már bocsánatot kérek. És nemcsak ő, hanem még egész sokan abban a kampányban.

Önt senki más nem vádolta ilyesmivel korábban?

Nem.