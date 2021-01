Elhunyt Hilton Valentine, a The Animals gitárosa

Meghalt Hilton Valentine, a The Animals rockzenekar alapító-gitárosa, kinek nevéhez többek közt a klasszikussá vált „The House of the Rising Sun” című dal is fűződik – írja a Rolling Stone magazin.

A halálhírt az ABKCO Music, a zenekar kiadója is megerősítette, akik mély együttérzésüket fejezték ki az elhunyt szerettei felé, és hangot adtak annak, hogy Valentine valódi úttörőként évtizedekig érezhető hatást gyakorolt a rock and roll műfaj hangzására. A zenész a Rock and Roll Hírességek Csarnokának is tagja.

Valentine halálának oka egyelőre nem ismert.