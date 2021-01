Leesett a tetőről, meghalt a transznemű skót zenész

34 éves korában baleset elhunyt Sophie, polgári nevén Sophie Xeon, Grammy-jelölt skót zenész, aki többek között Madonnával és Charli XCX-szel is dolgozott együtt.

A művész hajnali 4 körül halt meg Athénban, mint kiadója elárulta, felmászott a tetőre, hogy megnézze a teliholdat, de megcsúszott és lezuhant.

Sophie Xeon Glasgow-ban született és nőtt fel. 2013-ban jelentette meg a Nothing More to Say című debütáló kislemezét, majd ugyanabban az évben a Bipp már a közönsikert is meghozta számára. 2018-ban jelent meg az Oil of Every Pearl’s Un-Insides című lemeze, amelyet a legjobb tánczenei/elektronikus album kategóriában Grammy-díjra jelöltek.

A transznemú zenész haláláról hírt adó közlemény szerint Sophie „az új hangzás úttörője volt, az elmúlt évtized egyik legbefolyásosabb művésze”.