Enyedi Ildikó Balaton-parti thrillersorozatot rendezhet

A Balaton Brigád című sorozattervet is beválogatták a Berlini Filmfesztivál Co-Pro Series Pitch nevű rendezvényére. Az eseményre a világ minden tájáról több száz tervet neveznek minden évben, ezek közül a Berlinale kurátorai tízet válogatnak ki, melynek alkotói gondosan szelektált szakmai közönség előtt rövid prezentáció keretében mutathatják be projektjüket. A cél, hogy nemzetközi partnerekre, koproducerekre, forgalmazókra, csatornákra találjanak a sorozataik megvalósításához.

Idén először egy magyar sorozatterv is bekerült a programba. A Balaton Brigád producere Krigler Gábor (Aranyélet), vezető rendezője pedig az Arany Medve-díjas, Oscar-jelölt Enyedi Ildikó – írja a produceri cég közleménye. Leírásuk szerint a Balaton Brigád különös hangulatú, történelmi thriller, a magyar tengernél játszódik a nyolcvanas évek derekán. A Stasi különleges egysége a tónál nyaraló keletnémet turisták megfigyelésére szakosodott. A brigád meghasonlott vezetője saját, elhidegült családját is kénytelen megfigyelni, miközben maga is a disszidáláson gondolkodik, és furcsa kapcsolatot alakít ki egy magyar belügyessel.

A német és magyar nyelvű, nyolcrészesre tervezett széria írói Krigler mellett Lovas Balázs és Lengyel Balázs. A járványhelyzet miatt az idei fórum online kerül megrendezésre március 2-án. Az alkotók nemzetközi csatornát, német koproducert és forgalmazót keresnek a tervhez.