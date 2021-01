Szikora Róbert: „a Csikidamm hazaárulóktól el kell határolódni”

Hogy pontosan kik azok, az sajnos nem derült ki, de Jézus, nemváltók, komcsik, nácik, rasszisták és farkasok is szóba jöttek.

A Csikidamm hazaárulóktól el kell határolódni, meg kell tisztulni, és így újjászületve várni a feltámadást, a nyarat

– írja Szikora Róbert legújabb, Jézus-hit és indulatosság között ingadozó FB-bejegyzésében, de hogy pontosan milyen a csikidamm hazaáruló, azt sajnos nem fejtette ki. Egyébként is nehéz olvasni az R-Go frontemberének sorai között, mert egyszerre kerül szóba egy sor olyan téma, melynek összefüggései nem egyértelműek.

Azt az időszakot éljük, amikor mindent átváltoztatnak. Amikor 97 nemi identitás is létezhet, amikor az abszurditást hirdetők, az anarhisták, az elmebetegek szellemi terrorban tarthatjak a normalitást. Ekkor a józanság megtorpan, és remegő szívvel szemléli, hogy mi is történik körülötte…

– kezdi, majd egy utcai verésről ír, amit annak idején végignézett, ez után közölte, hogy ez a vég kezdete, de nem szabad félni, ahogy az a Bibliában is szerepel pontosan 365 alkalommal. Szikora ez után arra biztatja követői, álljanak ki a meggyőződéseikért, ne maradjanak csendben, ám ezt követően mégis csak azt kéri követőitől, hogy

Közösítsétek ki a durva, hazug beszédet, a farkasokat, akik közétek törnek, hogy kiraboljanak és megtizedeljenek Titeket!

Szikora írásának zavarossága a követőknek is feltűnt, többen felvetették a kommentek között, hogy olyan, mintha nem is ő írta volna a posztot, és hogy lehet, hogy feltörték a fiókot, azóta azonban az oldal adminja hosszú posztban írta le, hogy aggodalomra semmi ok, a poszt valóban Szikorától származik.