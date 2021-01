Rendőrök indítottak verses ellencsapást Lackfi János költő ellen

Költő leszek, verset írok, Csak nem jönnek a jó „rímok”

Tömeges versírással vágtak vissza a magyar rendőrök Lackfi Jánosnak. A gyerekverseiről széles körben ismert József Attila-díjas költő pénteken publikált Rendőr leszek című alkotását annyira komolyan vették a testület egyes tagjai, hogy közülük sokan a Zsaruellátó nevű facebookos közösségi oldalon rímes formában is hangot adtak nemtetszésüknek.

RENDŐR LESZEK Rendőr leszek, rád lehelek, Pacalt babbal betermelek. Nem törődöm banditákkal, Csak a betojt csórikámmal. Minden betojt pajti álom, Bélelt jogsit alig várom. Ha csalás ez, azt se bánom, Cseng a lóvé a számlámon. Ha majd elpusztul az anyád, Tonnányi sír kell legalább. Ha majd elpusztul az anyád, Veszek a pénzből egy tanyát. Tejelj, piszok, én vigyázok, Ha nincs tanú, rá se fázok. Fényes nappal vitézkedem, Rágót veszek a pénzemen. Kell egy vagyon, kisebb vagyon, Gumibot az oldalamon. Ha majd elpusztul az anyád, Veszünk a pénzből egy tanyát.

A Lakcfi-vers megjelenése után néhány órán belül sorjázni kezdtek a rendőrök, többnyire név nélkül beküldött alkotásai. Volt, aki költeményével visszafogottabb stílusban csak annyit üzent, hogy egy művésztől nagyobb tiszteletet várt volna el a rendőrök irányába.

Ha én Lackfi lennék Olyan verset írnék Nem is tudom mennyit, Ami nem bánt senkit.

A többség azonban ennél sokkal indulatosabban foglamazott. Az egyik vers például a Lackfi-szövegben is felbukkanó anyázós motívumot vitte tovább.

Azt a vastag bankszámlámat felajánlom az anyádnak! Tartós tejre elég lehet, de tán az már felesleges!

Az erős háborgást érzékelve Lackfi saját oldalán kétszer is reagált az üzenetáradatra, és pénteken este elnézést is kért azért, ha valakit érzéseiben megbántott volna. Mint írta, nem az volt a célja. A költő szerint a vers megjelenése után „sokan jártak sáros lábbal” az internetes oldalán, de azért akadt olyan rendőrségi dolgozó is, „aki vette a lapot”.

Lassan elcsitul a vihar, ezzel az olvasói levéllel le is zárnám. Sokan jártak az oldalon sáros lábbal, mindenkinek szép… Közzétette: Lackfi János – 2021. január 15., péntek

Két éve még egészen jól indult a költő és a rendőrség viszonya. Az Országos Rendőr-főkapitányság felkérésére Lackfi Segélyszám címmel írt egy mesét, amiből a Kommunikációs Szolgálat kreatív munkatársai stop-motion animációt készítettek, hogy azt iskolákban vetíthessék a gyerekeknek.