Az SZFE-s hallgatók szerint őket nem lehet leszalámizni

Kádár Hanna, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója és Csernai Mihály, az SZFE HÖK elnöke a Klubrádiónak adott interjút, melyben arról kérdezték őket, mi most a helyzet a tiltakozással és a félévvel, miután az utóbbiról az oktatási ombudsman is kimondta, hogy jogsértő lenne a félévük törlése.

Csernai Mihály szerint annak ellenére, hogy a kuratórium folyton hangoztatta, hogy nem volt oktatás és fel kell függeszteni a félévüket, ehhez képest a tanév új rendje arról rendelkezik, hogy csak a november-decemberi háromhetes időszakot kell bepótolniuk februárban. Tehát az addigi óráikat már elismerte a vezetőség, és bíznak abban is, hogy a már megtartott órákat nem kell megismételni. A HÖK-elnök azt is mondta: igyekeznek fenntartani a figyelmet az ügyük mellett, kísérleteznek azzal, hogy lehet ezt megoldani az online térben. Hangsúlyozta: az egyetemfoglalás elején megfogalmazott pontjaik közül nem teljesült semmi, okuk és joguk is van folytatni az ellenállást.

Abban biztosak, hogy nem tudja az új vezetőség megosztani őket, arról pedig csak a sajtóból értesültek, hogy az adminisztratív munkatársakat elköltöztetik az épületből. Kádár Hanna ehhez hozzátette, hogy az új tanév rendjéről is csak az internetről értesültek, ez is mutatja, mennyire nem kommunikál velük a kuratórium. Lehetett híreket olvasni az esetleges költözésről, de arról se tudnak, hogy lesz-e változás abban, hova kell visszamenniük februártól. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.