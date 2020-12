Miért érdemes kortárs festményt venni?

Izgalmas kitalálni, hogy a jelenkorból mi lesz maradandó. És ha sikerül, jobban lehet vele keresni a részvényeknél is.

„Lépcsőfeljáróba, folyósóra, ebédlőbe!”

„Azonos méretű képek együtt olcsóbbak, és jobban mutatnak a falon!”

„3 db vagy több azonos méretű kép megvásárlása esetén további 10 százalék kedvezmény az akciós árból!”

Ilyen és ehhez hasonló hirdetések hemzsegnek a neten azzal, hogy rögvest ki is szállítják, csak meg kell nyomni a gombot a rendeléshez. Festményt venni technikailag nem bonyolultabb, mint mondjuk bármely kiskereskedelmi láncnál online feladni a heti bevásárlási listát, de ha nem az a cél, hogy foltok kerüljenek a folyosóra, mégpedig egyforma méretben és egymástól egyforma távolságra, hanem valami értéket, sőt idővel egyre jobban növekvő értéket szeretnénk beszerezni, ahhoz ennél többet kell befektetni. Nem feltétlenül rengeteg pénzt, de energiát mindenképpen.

Válságos időkben, amikor a gazdaság rosszul teljesít, ahogy most a koronavírus miatt történik az egész világon, felértékelődnek az olyan befektetési lehetőségek, amelyeknek az ármozgása nem szánkázik együtt a hagyományos instrumentumokéval, mint amilyenek a részvények, a kötvények vagy éppen a befektetési alapok. A műtárgyak, így a festmények értékállók, az áruk függetlenül mozog az olajártól vagy mondjuk a bankközi pénzpiac rángatózásától. Bármi történt 2003 óta a világgazdaságban, Munkácsy Mihály Poros út című képe, amit annak idején 220 millió forintos rekord áron ütöttek le, 2019 elején pedig már 500 millió forintnál tartott.

16 év alatt tehát több mint megduplázhatta a befektetését a szerencsés képtulajdonos.

Ha nincs teméntelen mennyiségű pénzünk, amivel Munkácsyhoz hasonló biztos befektetésre futja, akkor is van lehetőség a műtárgypiacon, érdemes a kortárs festmények között elmélyedni. Igaz, hogy hatalmas a kínálat, rengeteg kép között kell eligazodni, de viszonylag olcsón elérhetők, s ha jól sikerül a választás, akár milliókat is hozhat a műtárgy. Mai fiatal művészek képeit akár százezer forintért meg lehet venni, és van remény rá, ha beérik a művész, akkor milliókat ér majd egy-egy képe.

Az olyan középgenerációs művészek képeihez, akiknek műveit komolyabb kiállításokról is ismerheti a közönség, már egy nagyságrenddel drágábban lehet hozzáférni. Inkább milliós árat kell fizetni értük, viszont kevesebbet kell várni, hogy megtérüljön a befektetés.

A csúcskategóriában nincs mellélövés, biztos befektetés, viszont húzósak az árak is. Nincs gondolkodni való azon, vajon értékesek-e például Françoise Gilot – Pablo Picasso egykori múzsája, hosszú viharos kapcsolatukból két gyermekük is született – festményei, hiszen nemzetközileg ismert és elismert művész, képei a New York-i Metropolitantól a Párizsi Centre Pompidou-ig a világ legjelentősebb gyűjteményeiben találhatók. Hogy melyik kategóriába csap bele a befektető, attól függ, mekkora a pénztárcája és az, hogy mi vonzza.

A BÁV Aukciósház kiemelten kezeli a kortárs alkotásokat, legyen szó festményekről, grafikákról vagy szobrokról, hiszen a hazai és nemzetközi trendek is azt mutatják, hogy ez a műtárgycsoport az egyik legnépszerűbb mind gyűjtői, mind befektetési szempontból.

Csak a fogalmak tisztázása végett: a kortárs kifejezést a ma élő, fiatal művészekre használják, a klasszikus modern alkotókra, akik a 30-as, 40-es években születtek és művészetük a 70-es, 80-as évekre ért be, inkább a „háború utáni művészet” kifejezést használják.

A történelem során mindenkor a kortárs alkotásokkal lehetett elérni a legnagyobb áremelkedést, aminek prózai oka az, hogy ezek még viszonylag olcsó áron beszerezhetők. A már ismert klasszikus festő képeinek többé-kevésbé kialakult a piaca és ezzel együtt az ára is, az értékük nem fog olyan ütemben emelkedni, ahogy egy frissen befutott művész alkotásaié. Az azonban, hogy melyik kortárs fog ténylegesen befutni, mindig kérdéses. Érdemes követni, milyen új kiállítások nyílnak, ki az, akiről többet ír a sajtó, milyen publikációk jelennek meg, esetleg milyen eladási árakkal kelnek el az illető alkotásai – ad általános receptet a BÁV szakértője.

A háború utáni művészek esetében több a kapaszkodó, számos alkotásuk szerepel már évek óta árveréseken, így ennek a körnek a népszerűsége, árai, pontosabban követhetőek. Jellemzően egy-egy fontos kiállítás megdobja a művészek árfolyamát, így például a Ludwig Múzeum Iparterv 50+ vagy a Magyar Nemzeti Galéria El Kazovszkij életműkiállítása után is megnőtt az alkotók képeinek az értéke.

A pénzügyeken túl ne felejtsük el, hogy ez egy szellemi befektetés is, mely megváltoztatja a környezetet, értéket hoz otthonunkba, gondolatokat ad és sugároz magából. Ez nem csak számunkra jelent pluszt, hanem gyermekeink számára is, akik egy ilyen környezetben felnőve más vizualitással és szókinccsel indulnak neki a világnak.

Viszont laikus számára szinte lehetetlen feladat: azt kellene megállapítani adott képről, hogy állja-e az időt, évtizedek, vagy évszázadok múlva is értékesnek ítélik-e majd. Az ilyen kortárs képben nemcsak a jelen korunk van benne, hanem azon túl is mutat. Hogyan élesítheti a szemét a laikus? Ha nem a szerencsére és a véletlenre akarja bízni magát, akkor érdemes tárlatvezetéseket, kiállításokat, galériákat látogatnia. Sok-sok jó képet kell nézni, mert az fejleszti a vizualitást – osztja meg tanácsait Kovács Krisztina művészettörténész, a Várfok Galéria művészeti vezetője.

A kortárs képek egészen másként viselkednek, mint az értékpapírok, ezen sajátosságait is figyelembe kell vennie a befektetőnek. Míg a kötvény, részvény kibocsátása szinte folyamatos és rövid idő alatt pénzzé lehet tenni – akár a pakettet megbontva, részenként is – a kortárs festményekre hosszú távú befektetésként érdemes tekinteni, hiszen akár több évtized is eltelhet, mire jelentősen megmozdul a megvásárolt festmény ára, felértékelődik az alkotó. Nem olyan likvid, mint a részvény vagy a kötvény, nem tehető néhány nap alatt pénzzé, és az se lehetséges, hogy csak egy részétől váljon meg a tulajdonos. Cserébe viszont a részvényeknél is jobb hozammal kecsegtetnek. A vásárlásnál azonban mindenek felett érdemes szem előtt tartani a saját ízlésünket, hiszen történjen bármi egy alkotás árával, ezekkel a művészeti alkotásokkal együtt élve a legnagyobb hozamot mégis az esztétikai élvezetükben leljük meg.