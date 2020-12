Szegénység és környezetvédelem, ahogy íróink látják

Kortárs kulturális programot indít a Mastercard, melynek első lépéseként irodalmi díjat osztanak ki fiatal, magyar írók számára 2021-ben, majd a kultúra egyéb területein is szeretnék ösztönözni a hazai művészeket.

A program felvezetőjeként népszerű kortárs írók és street fotósok együttműködésével 20/20 néven érzékenyítő kampánnyal jelentkezik a Mastercard idén decemberben, mellyel fontos társadalmi problémákra szeretnék felhívni a figyelmet. A Budapest Street Photography Collective fotósainak képei alapján – melyek 20 szemszögből dolgoznak fel a megadott témákban történeteket – 20 kortárs író alkotását olvashatjuk itt szegénység, digitalizáció és környezetvédelem témakörben.

Ezt követően 2021 elején irodalmi díjat alapítanak 40 év alatti írók számára, a vállalat pedig szeretné a programot kiterjeszteni más művészeti ágak felkarolásával is jövőre, mindezzel hangsúlyozva a magyar kultúra melletti hosszú távú elkötelezettségüket. A kampányhoz többek között csatlakozott Grecsó Krisztián, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Simon Márton vagy éppen Závada Péter.

Felelős vállalatként nagyon fontos számunkra, hogy a napi tevékenységünkön felül olyan, a helyi közösségeket érintő területeken is jelen legyünk, mint például a kultúra. Évek óta elkötelezett támogatói vagyunk a kortárs magyar kultúrának, a mostani lépésünkkel is tovább szeretnénk erősíteni ezt a szerepünket. Mindezek mellett szeretnénk felhívni a figyelmet olyan égető problémákra, mint a szegénység, a digitális leszakadás vagy a környezetvédelem. Hisszük, hogy a rendelkezésünkre álló technológia és erőforrások segítségével a kultúrán keresztül is értéket tudunk teremteni a társadalom számára