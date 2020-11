Kiadót alapított és könyvesboltot nyit Szabados Ágnes, az RTL Klub híradósa

Az RTL Klub híradóját hat éve vezető Szabados Ágnes már négy éve népszerűsíti az olvasást is, egyrészt a Nincs időm olvasni kihívás! nevű, harmincezres Facebook-csoport alapítójaként, másrészt pedig podcastot is indított. A híradós most saját kiadót indított, november 17-én pedig könyvesboltot is nyit Libertine néven, és a kiadójánál megjelent könyveket csak ott is lehet majd megvásárolni.

A tervek szerint a kiadó évente maximum három-négy könyvet jelentet csak meg, az első szerző nevét a jövő héten jelentik be, írja a Forbes.

Kiemelt kép: RTL Klub