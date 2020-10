Rudolf Péter: Enikő nem örült

Interjút készített a Blikk Rudolf Péterrel, a Vígszínház igazgatójával, akit többek között arról a döntésről is kérdezett, hogy a korábbi igazgató, Eszenyi Enikő nem mehet be a színházba saját rendezései felújítópróbáira.

„Én döntöttem. Sokakat meghallgatva. Nem volt könnyű döntés. Most is nagyon érzékenynek tekintem ezt a helyzetet és aszerint is kezelem. Enikő nem örült, amikor erről tájékoztattam, de elfogadta. A felújítópróbák során folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot. Minden erőmmel azon vagyok, hogy a lehető legkorrektebben és legelegánsabban kezeljem ezt a helyzetet.

Szerencsés helyzetben vagyok, hogy bele tudok nézni a tükörbe, és ha Enikővel ugyanazokat a tükröket nézzük, akkor nem fogja senki összetörni őket

– válaszolt az igazgatóként elsőként Az öreg hölgy látogatása című Dürrenmatt-darabot megrendező Rudolf, aki beszélt arról is, nem vágyik rá, hogy igazgató úrnak szólítsák az épületben, inkább az a célja az, hogy ne szakadjon meg a beszélgetés, amikor belép egy helyiségbe.

Eszenyi fellépéséről az Álarcos énekesben annyit mondott, nem látta a műsort, de „azt gondoltam, nyilván fontos dolog, hogy Enikő is dolgozik, magam is ezt teszem”

Kovács Patrícia: Szégyent és sajnálatot éreztem, amikor láttam Eszenyi Enikőt az Álarcos énekesben Kovács Patrícia számára fontos a közélet, így Eszenyi Enikő és az SZFE ügyében is megszólalt. Tudja, hogy ennek következménye van, de nem bánja. Interjú.

Kép: Ivándi Szabó Balázs / 24.hu