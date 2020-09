A budapesti vendéglátás nagy részben a 11 utáni forgalomra épül

Az előzetes várakozásokkal ellentétben hétfőtől nemcsak a szórakozóhelyek, de a vendéglátóhelyek is bezárnak este 11-kor. Mi lesz így a vendéglátással, amely már így is megszédült a tavaszi karantén adta pofontól? A rendelet érintette kocsmákat, éttermeket kérdeztünk, mire számítanak.

Pénteken jelent meg a Magyar Közlöny friss száma, melyből kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerdai bejelentésével szemben nemcsak a szórakozóhelyeknek kell bezárniuk este 11 órakor, hanem a hétfőtől életbe lépő módosítás minden vendéglátóhelyre vonatkozik majd. A járványügyi intézkedések tehát újra próbára teszik majd a vendéglátósokat, miután tavasszal már hónapokra be kellett zárniuk. Különösen pikáns a helyzet a VII. kerület bulinegyedében, ahol az új csendrendelet értelmében csak azok a helyek kaphattak engedélyt az éjféli utáni nyitva tartásra, amelyek eleget tettek a plusz kiadásokkal is járó kritériumoknak. Vendéglátóhelyeket kérdeztünk, váratlanul érte-e őket a rendelet, illetve mit jelent számukra az új szabályozás.

Pont a haszon veszik el

„Számunkra is csak a közlönyből derült ki, hogy vendéglátóhelyekre is vonatkozik az intézkedés, de nem ért váratlanul. Küzdünk tovább a túlélésért, mint ahogy az elmúlt fél évben is tettük, ezt a legújabb korlátozást már vállrándítással vettük csak tudomásul” – érzékeltette a vendéglátósok lelkiállapotát Papp László, a Madách téri Központ társtulajdonosa.

A vendéglátóhelyek nagy részének a forgalma 11 és hajnali 2 között realizálódik, tehát ez nagy csapás, de már a sokadik, ezért úgy vagyunk vele, hogy alkalmazkodunk, aztán reménykedünk

– folytatta, és első lépésben azt tartja valószínűnek, korábbra teszik a programokat, amik 7-től 11-ig tartanak majd. „Szerencsére a Központ nem egy nightclub, reggeltől nyitva vagyunk, kávézni, office-olni, enni is lehet nálunk, noha nyilván az esti a legértékesebb időszak számunkra” – mondta Papp László, hozzátéve, hogy a 7. kerületi önkormányzatnál szeretnék most elérni, hogy igazítsák az új helyzethez a teraszengedélyt, és minden nap 11-ig lehessen nyitva a terasz (jelenleg hétközben 10-ig, hétvégén éjfélig tart).

Hasonlóan érinti a rendelkezés a Tűzoltó utcai Élesztőházat is, melynek tulajdonosa, Tóth Imre hiába reménykedett, hogy a szabály csak a szórakozóhelyekre fog vonatkozni. „Röviden azt tudom mondani erre, hogy tragikus: gyorsan megnéztük az adatokat, és a forgalmunkból pont 11 után jön a haszon rész. Jellemzően a vendégeink 9 körül ülnek be hozzánk, előtte nem számottevő a forgalom, aminek nagy része 9 és 1 között generálódik, szóval ez a rész nagyon fog hiányozni” – mondta kérdésünkre, bár úgy gondolja, a legrosszabbtól azért még nem kell tartaniuk: „Mindig azt gondolom, hogy mindent túlélünk, és most is úgy vélem, hogy tönkremenni most sem fogunk, de ki kell találni egy-két túlélési stratégiát, mint például a végén elvitelre adni sört, illetve hasonlókon gondolkodunk.”

Némiképp más helyzetben van az ugyancsak Madách téri Keksz, mely étterem ugyan, ám a helyszínéből adódóan komoly forgalmat bonyolít este 11 után is, különösen hétvégén: „Mi még a szerencsésebbek közé tartozunk, mert a bevételünk nagyobb része 11 előtt keletkezik, de a 11-es zárás azt is jelenti, hogy már fél 11-kor utolsó kör van, és le kell húzni a rolót” – mondta Hidas Dávid üzletvezető. „Mi melegkonyhás hely vagyunk, 10-ig van konyhánk, ezért az új rendelet főleg a hétvégéinket érinti, de egy szórakozóhelynek ez sokkal nagyobb probléma. A normál éttermeket pedig ez nem fogja befolyásolni”. A Keksz azért meg fogja érezni: „A rendelettel most úgy számoltuk ki, hogy nagyjából pont egy embernek megfelelő munkaerő fog ezzel kiesni, ezért ki kell azt is számolni, hogy milyen megoldás lesz a legjobb, tehát új problémákkal kell megküzdeni.”

Tavaszig is eltarthat

Abban mindhárom megszólaló egyetért, hogy még mindig jobb a helyzet, mint tavasszal, amikor teljesen be kellett zárniuk, de így sem túl optimisták. Hidas Dávid szerint míg egyfelől érthető, hogy meg kell valahogy állítani a vírust, ami jelenleg főleg a fiatalok körében terjed, mégis a vendéglátósokon csattan az ostor: „Nekem ezzel az a problémám, hogy emiatt nagyon sok bevételtől elesnek a vendéglátóhelyek, és ezért nem kapnak semmilyen kompenzációt a másik oldalról. Nagy bajba kerül így a vendéglátás, és ilyenkor bármilyen segítség jól jönne, ami nem tudom, lesz-e, de tisztán látszik, hogy hosszú távon nem fenntartható ez, hiszen a budapesti vendéglátósok többségének az üzleti modellje a 11 utáni fogyasztásra épül.” Papp László azt is sérelmezi, hogy más tömegrendezvényekkel szemben nem ilyen szigorúak a rendeletalkotók:

Mindeközben több ezer fős tömegeket látni sporteseményeken elgondolkodtató, de ez csak a szokásos magyarországi kettős mérce.

Egyébként szerinte a Központban már eddig is úgy néztek ki a koncertek, hogy maszkban jöttek az emberek, ezért nem is teljesen ért egyet az ilyen szintű korlátozásokkal.

Tóth Imre számára az a legfontosabb, hogy ahogy a tavaszt is megúszták leépítések nélkül, most is szeretné ezt elkerülni: „A tavaszi karanténnál mi arra tettünk fel mindent, hogy három hónapnál nem tarthat tovább, ezért nem küldtünk el senkit, felújítottunk és máshogy is munkát biztosítottunk nekik. Szerencsénkre tényleg nem is tartott tovább, úgyhogy a nyitásra készen tudtunk állni, és megerősödött a bizalom, hogy a bajban együttműködtünk. Most sem tervezünk leépítést, és ezt a mostanit is egy átmeneti problémának tekintjük, még ha hosszúnak is” – mondta.

A Bulinegyedet teszi élhetővé, vagy a kocsmákat szívatja az új csendrendelet? A vendéglátósok túl szigorúnak, a lakók túl enyhének találják a kerületi csendrendeletet. Az önkormányzat szerint azt a célt szolgálja, hogy ordibálás és szemét helyett inkább kulturális negyedként váljon branddé a városrész.

A megkérdezett VII. kerületi vendéglátóhelyek megkapták az engedélyt az önkormányzattól az éjfél utáni nyitva tartásra, tehát plusz kiadásaik is voltak a nyáron emiatt: „A kerülettől megkaptuk az engedélyt az éjfél utáni nyitva tartásra: kezdetben nehezen tudtunk szót érteni, de miután több más hellyel összefogva megalakítottuk a Boldog Madáchot, úgy már beindult egy párbeszéd, és sikerült tisztázni a vitás pontokat az önkormányzattal, életszerűbbek lettek a feltételek az eredetieknél. Így is lett ugyan némi plusz költségünk, hogy megfeleljünk az engedélyhez szükséges feltételeknek, de ez már nem volt vészes” – mondta Papp László, és hasonló a helyzet a Keksz esetében is, ahol nyolcvan főben maximalizálták a létszámot, tehát nem volt szükség komolyabb beruházásra.

Az igazi kérdés, amire senki sem tudja a választ, hogy mennyi ideig kell alkalmazkodniuk a helyeknek az új szabályokhoz. „Én azzal számolok, hogy ez az állapot tavaszig legalább fenn fog maradni, és nagyon remélem, hogy teljes lezárásra nem lesz szükség” – mondta Tóth Imre, de Hidas Dávid szerint ez csak a probléma egyik fele:

Az már egy másik kérdés, hogy november-decemberben ki fog beülni hozzánk, ha egyre terjed a vírus és egyre jobban meg fogják gondolni az emberek, hogy bemenjenek-e egy zárt helyiségbe.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu