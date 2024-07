Katalin hercegné is ott lesz vasárnap a wimbledoni döntőn

Katalin hercegné márciusban egy videónyilatkozattal hozta nyilvánosságra, hogy rákkal küzd és megkezdődött a kemoterápiás kezelése. Vilmos herceg felesége azóta mindössze egy nyilvános rendezvényen, a brit uralkodó tiszteletére rendezett Trooping the Colour nevű eseményen jelent meg – miután a közösségi oldalán arról írt, hogy bár vannak jobb és rosszabb napjai a betegségével való küzdelmében, fokozatosan visszatér majd a munkába.

A Kensington-palota nemrég megerősítette, hogy a walesi hercegné ott lesz a Wimbledoni teniszbajnokság fináléján: „a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban nézi meg a férfi egyes döntőjét Novak Djokovic és a regnáló bajnok, Carlos Alcaraz között – adta hírül a Page Six.

A lap emlékeztetett, hogy a hercegné – aki a szombati női döntőn nem vett részt – évek óta állandó szereplője az évente megrendezett tenisztornának, ahol rend szerint ő adja át a győztesnek járó trófeát.

A döntő magyar idő szerint vasárnap 15 órakor veszi kezdetét.