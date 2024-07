Amerika magánya és megosztottsága a politikai erőszak sötét évtizedét hozta el

Szombat este negyed hétkor több lövés hallatszott a pennsylvaniai Butler központjában, ahol Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke és leendő republikánus elnökjelöltje éppen beszédet tartott. Butler Pennsylvania állam egyik republikánus központja, Pittsburghtől északra, az állam nyugati felében fekszik. Itt kezdődik a Rust Belt, a rozsdaövezet, az északi nagy tavak vidékének elszegényedett, valaha jelentős ipari központja. Nem véletlen, hogy Trump pont itt tartott beszédet.

A volt elnök épp arról beszélt, hogy szerinte Joe Biden, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke egyben a valaha volt legrosszabb vezetője is az országnak. A beszéd hatodik percénél az látható, ahogy Trump a füléhez kap, felkiált, majd a Secret Service, a titkosszolgálat munkatársai a földre viszik. Trump szinte azonnal felállt, majd az őt védő biztonságiak gyűrűjében feltartotta az öklét. A füléből csorgó vér pirosra festette az arca egy részét, és hangosan azt kiáltotta a tömegnek, hogy

Addigra az a néző, aki a Trump mögötti pódiumon ült, s találat érte, valószínűleg meghalt. A támadó több lövést adott le, egyikük a fején találta el a férfit, akit már a gyorsan megérkező segítség sem tudott megmenteni. Két másik néző is megsérült, egyikük a nyakán, őt súlyos állapotban vitték őket kórházba. A videók egy részén látszik, hogy a pódiumtól nem messze a lövés pillanata után nem sokkal egy mesterlövész céloz, majd lő. Valószínűleg ő volt a Secret Service embere, aki fejbe lőtte az elkövetőt.

Footage of Donald Trump’s shooter Thomas Matthew Crooks opening fire and then getting killed seconds later surfaces pic.twitter.com/2ctMtIkwUs

— Kollege Kidd Media (@KKMediaTingz) July 14, 2024