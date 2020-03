A koronavírus alatt is folyik a pályáztatás a Nemzeti Filmintézetnél

A koronavírus ideje alatt is ugyanúgy folytatja tevékenységét a Nemzeti Filmintézet (NFI), írják közleményükben. Az intézmény elsődleges célja a koronavírus miatt kialakult helyzetben a filmipar szereplőit érintő veszteségek mérséklése és a támogatási tevékenysége révén folyamatos munkalehetőség biztosítása a magyar mozgóképszakmának. Ahogy fogalmaznak, tevékenységük továbbra is zökkenőmentes, a pályáztatás és a pályázatok elbírálása is folyamatos. A Filmszakmai Döntőbizottság legutóbbi ülésén hét pályázat támogatásáról döntött, a megítélt támogatások több száz filmes szakembernek adnak megbízást a következő időszakra.

A jelenlegi helyzetben az Nemzeti Filmintézet alapvető feladatának tekinti, hogy a produkciók támogatásával lehetővé tegye a forgatókönyvek és filmtervek folyamatos fejlesztését és a forgatások előkészítését.

A Filmszakmai Döntőbizottság támogatást szavazott meg Kocsis Ágnes Éden című filmje bemutatásának szervezésére, az SZFE és a MOME Anim diploma- és vizsgafilmjeinek elkészítésére, forgatókönyv-fejlesztésekre, valamint 397 millió forint gyártási támogatást a Császi Ádám (Viharsarok) rendezésében, Bodzsár István producer vezetésével készülő Ando Drom című filmre.

Az Ando Drom olyan fiatal romák sorsát mutatja be, akiknek az élete szabadesés volt, védőháló és választási lehetőség nélkül. Én hiszek abban, hogy aki elveszett, azt meg lehet találni. Csak keresni kell. És ha senki nem keres, akkor önmagadat kell megtalálnod

– mondja a film forgatókönyvét Lengyel Balázzsal közösen jegyző Császi. Az operatőr Balázs István Balázs (Casting, Pesti balhé, Űrpiknik) lesz. A 40 napos forgatás a tervek szerint júniusban kezdődik és a film jövő tavaszra készül el.

Az Nemzeti Filmintézet már átütemezte azoknak a gyártás-előkészítéseknek, forgatásoknak és szakmai rendezvényeknek a finanszírozását, amelyeknek a Filmszakmai Döntőbizottság már korábban megítélt támogatást. Mintegy tizenöt támogatási szerződés módosítására került sor, mely lehetővé teszi, hogy a támogatásokat az NFI a kialakult helyzetre tekintettel, a fizetési ütemezés felgyorsításával folyósítsa a produkcióknak. Az átütemezésnek köszönhetően a produkciók most felkészülhetnek a veszélyhelyzet feloldását követő időszakra, hogy akkor minél hamarabb, minél több film gyártása elindulhasson, munkát adva mihamarább az ágazat szereplőinek.

A februárban kiírt televíziós pályázati eljárásokat illetően folyamatban van a gyorsított ütemezés kialakítása, ennek lényege, hogy indokolt esetekben a stabil szakmai háttérrel rendelkező projektek az eredeti kiírásban szereplő ütemezéshez képest jóval korábban támogatási forráshoz juthatnak.

Káel Csaba kormánybiztos kezdeményezésére a Nemzeti Filmintézet a fenntartó minisztériummal is tárgyalásba kezdett, hogy további olyan megoldások szülessenek, melyek segítik a magyar filmipart.

Kiemelt kép: Nemzeti Filmintézet