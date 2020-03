Mégis kiadták Woody Allen önéletrajzi könyvét

Új kiadónál, a vártnál előbb jelent meg Woody Allen önéletrajzi könyve. A Variety azt írja, hogy az Apropos of Nothing a Hachette könyvkiadó hirtelen visszalépése után végül az Arcade Publishing gondozásában jelent meg hétfőn.

Miután a Hachette több tucat munkatársa munkabeszüntetést szervezett, miután a cég vállalta a rendező önéletrajzi kötetének publikálását, mely a rendező magánéletéről és karrierjéről is szót ejtett volna. Az április 7-ére tervezett kiadvány megjelentetése ellen tiltakozott Woody Allen fia, az újságíró Ronan Farrow is, akinek könyvét a Hachette leányvállalata adta ki. Farrow egyértelművé tette, hogy hisz testvérének, Dylannek, akivel Allen az évek óta felmerülő, állítólagos molesztálást elkövette, és most, hogy apja könyvének hírét vette, azzal fenyegetőzik, hogy szakít a kiadóval.

Ezekben a furcsa időben, amikor az igazságot gyakran álhírként utasítják el, mi, kiadóként inkább egy tisztelt művésznek adunk hangot, ahelyett, hogy meghajolnánk azok előtt, akik el akarják hallgattatni őt

– írta nyilatkozatában Jeannette Seaver, az Arcade szerkesztője, aki Allen könyvéről úgy nyilatkozott, hogy az „őszinte és átfogó, személyes beszámolója Woody Allen életéről, kezdve a gyermekkorál Brooklynban, a filmes, színházi, televíziós, nyomtatott lapos és standupos karrierjéig, mellette a családjával és barátaival fennálló kapcsolatának feltárásával”.

Kiemelt kép: ANDER GILLENEA / AFP