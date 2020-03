Christain Bale főgonosz lesz a következő Thor-filmben

Az már egy ideje hivatalos, hogy érkezik a Thor negyedik része, Love and Thunder alcímmel, amiben ismét Chris Hemsworth alakítja a címszereplőt, visszatér Natalie Portman és Tessa Thompson, a rendezésért pedig ismét a harmadik részt is elkövető Taika Waititi felel. Egy ideje már azt is tudni, hogy Christian Bale is felbukkan majd a szuperhősfilmben, a karakteréről egyelőre nem rántották le a leplet, de a Valkűrt alakító Tessa Thompson egy interjúban elárulta, hogy melyik oldalon fog állni:

Christian Bale a főgonoszt fogja alakítani, ami fantasztikus.

A találgatások persze már meg is indultak, hogy az ex-Batman kinek a bőrébe bújik majd a következő Thor-filmben, és sokan Adam Warlock vagy Gorr felbukkanására számítanak Bale alakításában. Hogy a tippelőknek igazuk lesz-e, az jó eséllyel még idén kiderül, valószínűleg a nyáron esedékes San Diego Comic-Conon, már ha le nem fújják az eseményt a koronavírus miatt.

Kiemelt kép: Jason Merritt / Getty Images