Ön is szétvágja a könyveit, hogy könnyebb legyen őket hordozni?

Nem kell magyarázni, milyen idegtépő tud lenni, amikor benne vagyunk egy jó könyv olvasásában és magunkkal vinnénk mindehova, de túl nehéz. Erre jó alternatíva például az ebook vagy a könyv félbevágása. Alex Christofi‏ író szerint legalábbis biztos. Az amerikai író a Twitteren sokkolta a népet kedden, miután posztjában megmutatta, mennyire kiakasztotta kollégáját azzal, hogy kettévágja könyveit a könnyebb hordozhatóság érdekében.

Yesterday my colleague called me a ‘book murderer’ because I cut long books in half to make them more portable. Does anyone else do this? Is it just me? pic.twitter.com/VQUUdJMpwT

— Alex Christofi (@alex_christofi) 2020. január 21.