Az HBO animációs sorozatot készít a királyi családról

Az HBO Max Gary Janetti ötlete és Instagramja alapján hozza ki az animációt, ami György herceg szemén keresztül meséli el a viharos mindennapokat az angol királyi udvarban – írja a Variety. Janetti kölcsönzi majd a herceg hangját, de olyan nevek is csatlakoznak a stábhoz, mint Orlando Bloom:ő szinkronizálja Harry herceget. Ezen kívül Condola Rashad lesz Meghan Markle, Lucy Punch pedig Kate Middleton, Tom Hollander egyszerre lesz Fülöp herceg és Károly herceg és Alan Cumming lesz György inasa, Owen.

Janetti olyan produkciókban is dolgozott, mint a Family Guy vagy a Will és Grace, és pár nappal azután jelentették be az ötletét, hogy Harry herceg és Meghan Markle lemondtak a királyi címükről, hogy a sajtótól remélhetőleg távol, Kanadába költözzenek.

Hogyan jutott idáig Meghan és Harry? Mi vezetett odáig, hogy a hercegi pár lemond a rangjáról, kivonva magát az ezzel járó kötelezettségek alól? Mi vár rájuk ezután? Kik döntöttek korábban szintén úgy, hogy elég volt a királyi családból?

Kiemelt kép: HBO Max