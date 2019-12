Fuvolázós rúdtáncot, Tekashi69 börtönbüntetését és egy tini klímaharcost adott nekünk 2019

Idén a Z generáció több tagja is bebizonyította, hogy van helyük idősebb társaik között, legyen szó a világ megmentéséről, a zenéről vagy a kultúráról. Greta Thunberg felnyitotta a szemünket, Lil Nas X a Billboard slágerlista élére énekelte magát, Tekashi69 pedig zenei karrierje mellett, helyett hamarosan börtönbe vonul. Jönnek az év popkulturális történései.

Egy tini szembesítette a világot azzal, hogy bajban vagyunk

A klímaváltozás elleni harc éllovasává vált Greta Thunbergre februárban figyelt fel a világ. A svéd Thunberg 16 éves korára olyan dolgokat tudhat maga mögött, mint TED-konferencián vagy az ENSZ klímakonferenciáján tartott beszédek, valamint politikusokkal vívott kemény szócsaták a New York-i klímacsúcson, illetve az amerikai Kongresszus klímakrízissel foglalkozó munkacsoportjának ülésén. Nem csoda, hogy a globális felmelegedéssel szemben tanúsított cselekvésképtelenség elleni tiltakozás jelképévé vált kamasz nyáron úgy döntött, egy évre felfüggeszti tanulmányait, hogy teljes figyelmét éghajlatvédelmi kampányának szentelhesse. Ma pedig már talán tényleg ő a világ legismertebb tizenévese.

A klímaváltozás és környezettudatosság fontosságának hangsúlyozása egyre inkább beúszni látszik a zenei szcénába is. A sort a Coldplay indította, amikor novemberben bejelentette, hogy környezetvédelmi szempontok miatt nem megy turnéra új albumával. Chris Martin, az együttes énekese akkor úgy fogalmazott, kell egy kis idő, hogy megvizsgálják, hogy lehetnének egy turnénak kedvező hatásai a környezetre. Példájukat követte a Massive Attack is, melynek tagjai a Manchesteri Egyetem klímakutatóival fogtak össze, hogy megvizsgálják a zeneipar hatását a környezetre. A céljuk az, hogy információval és iránymutatással szolgáljanak a szélesebb zeneipar számára arról, hogyan csökkentsék a negatív környezeti hatásokat az egyre nagyobb klímavészhelyzet közepette.

A Z generáció tehetsége mindenkit maga alá temet

Greta Thunberg mellett jó néhány Z generációs tehetség robbant be a köztudatba idén. A 18. születésnapját néhány nappal ezelőtt betöltő Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? című első albuma márciusban debütált, onnantól kezdve pedig megállíthatatlan volt a felfutása. A morcos, „mindenkire magasról teszek” imidzsű lány az egyik oldalon jól példázza az ízig-vérig kamaszok legjellemzőbb tulajdonságait, azok minden idegtépő stílusával és bájával, miközben a lehető leglazább módon ráz ki a kisujjából olyan számokat, mint az Ocean Eyes vagy a Bad Guy, melyekre együtt már közel 1 milliárdan kattintottak. Ez a kettősség megjelenik a dalaiban is, melyekben hol a befelé forduló tini, hol a mély fájdalmakat megélő ember tűnik fel. Eilish, akiért a szakma és mi is eléggé odavagyunk, alig lett nagykorú, és már a csúcsokat döntögeti, a kérdés pedig nem az, hogy ő-e az új Lana Del Rey vagy sem, hanem az, hogy meddig tudja fokozni korán jött sikerét.

Az Instagram-rapper, aki alámerült a maffiában, majd tisztára mosta magát

A fiatal generációnál maradva, semmiképpen sem kikerülhető Tekashi69, eredeti nevén Daniel Hernandez jelensége, akinek sztorija filmvászonra kívánkozik. Épp a héten zárult le a szervezett bűnözéssel vádolt, 23 éves srác régóta húzódó ügye. Az extrém külsejű Tekashi69 az Instagramon futott be, ahol 15 millió követőt gyűjtött össze, és csak ezután kezdett rapkarrierjébe. Útját a bíróságig több állomás is keresztezte, egy 13 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolattól kezdve (melyről készült videót saját Instagramján is megosztotta), volt barátnője és egyben gyereke anyja bántalmazásán át, egy őt levideózó rajongója megtámadásáig. Aztán jött a Nine Trey Gangsta Bloods bűnszervezet, melyet egyértelműen jelzett a Gummo című számában viselt, a bandát szimbolizáló piros fejkendője. A huszonéves, semmiből jött srác ekkor már a Billboard lista százas helyén foglalt előkelő helyet, mindezt úgy, hogy még sajtósa sem volt.

Fura, meghasonlott állapot jellemezte Tekashi69 elmúlt éveit. Az egyik pillanatban Nicki Minaj közreműködésével jelent meg Fefe című száma, míg máskor azzal keltett hírverést, hogy neki is köze volt a Nine Trey brooklyni lövöldözéséhez. Ez végül odáig fajult, hogy a rappert, aki egy évnyi tagság után kilépett a bűnbandából, letartóztatták. Tekashi69 gyorsan kapcsolt és bűnösnek vallotta magát, azonnal együttműködve a hatóságokkal a mai napig. Ezt olyan ügyesen vitte végig, hogy december közepén mindössze két év börtönbüntetésre ítélték, a kezdetben felmerült 47 helyett.

A Billboard slágerlista rekordját megdöntő húszéves

Nem mehetünk el szó nélkül Lil Nas X és a hatalmas sikert hozó Old Town Road mellett sem. A húszéves rapper, aki az egyik pillanatról a másikra robbant be tavasszal, Tekashi69-hez hasonlóan, az egyik közösségi hálón, a Twitteren tett szert népszerűségére, és csak később, nagy számú követői összegyűjtése után csapott fel rappernek. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a trapet countryval vegyítő Old Town Road című, a TikTokon népszerűséget szerző számmal a Billboard slágerlista élére tornászta fel magát azonnal, Ariana Grande 7 Rings című számát letaszítva onnan. Lil Nas X száma július végén már 17. hete vezette a listát, ami először történt meg a Billboard hatvanéves történetében.

Twerkel, fuvolázik, rappel és néha Jennifer Lopezzel rúdtáncol

Kilépve a Z generáció bűvköréből, egy nem sokkal idősebb, de hasonló tehetséggel megáldott előadóművészt hozott nekünk az idei év. Lizzo, akire többek között a Rolling Stone magazin is felhívta a figyelmet, lényéből árad a pozitivitás, és javarészt ilyen típusú számokat is jelentet meg. Jól érzi magát a bőrében, a body positive mozgalom nagy igehirdetője, de ennél azért jóval több árnyalat rejlik benne. Az egy dolog, hogy jól énekel, de sok mindent elmond róla az a posztmodern gesztusnak is elkönyvelhető tette, mikor legújabb számát fuvolázva, egy rúd előtt táncolva adta elő. Lizzo azonban nem(csak) ettől lóg ki előadótársai sorából. Őszintén és bátran beszél a testéről és a lelkéről is, utóbbi esetében például arról, hogy keményen dolgozik terápiájában az anyjával való kapcsolatán. Mindezek mellett pedig néha filmekben is feltűnik, például Jennifer Lopez és a rúdtáncosok mellett A Wall Street pillangóiban. Biztosak vagyunk benne, hogy ez még csak a kezdet kezdete és sokat fogunk hallani és írni Lizzóról jövőre is.

A K-pop sztárok csillogó világa, és ami mögötte húzódik

Az év nemcsak a sok fiatal előadó felfelé íveléséről szólt. Többször írtunk mi is a koreai K-pop sztárok öngyilkossági hullámáról, legutóbb a 28 éves Goo Hara haláláról. Az állítólag öngyilkosságot elkövetett énekesnőnek ráadásul nem ez volt az első próbálkozása, hogy véget vessen az életének. Goo Harához hasonló a 25 éves dél-koreai énekesnő, Choi Jin-ri, művésznevén Sulli halála is. A gyerekszínészként indult, majd K-pop lánybandához csatlakozott Sulli 2015-ben felhagyott a zenéléssel, melyben állítólag közrejátszottak az őt ért online zaklatások. Idén nyáron tért vissza Goblin című első szólódalával, nem sokkal később pedig az énekesnőt holtan találták otthonában. December elején holtan találták Cha In-ha koreai színészt is. A 27 éves Cha In-ha szintén öngyilkosságot követhetett el, két hónap alatt ő volt a harmadik olyan fiatal, sikeres koreai művész, aki gyaníthatóan önkezével vetett véget életének.

Túl meleg vagy sem, mi biztos nem leszünk ott az Eurovízión

Év végére is kijutott még némi botrányból, amikor kiderült, hogy Magyarország nem vesz részt a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon. A döntést sokáig nem indokolták meg, de már a brit Guardian is arról cikkezett, hogy Magyarországnak „túl meleg” az Eurovízió. Orbán Viktor szóvivője, Kovács Zoltán ezt hazugságnak nevezte, azt azonban sem ő, sem Rétvári Bence nem mondta meg, mi is valójában az ok. Hogy milyen nyereményre számíthatnak innentől kezdve A Dal győztesei, akik korábban egyenes ági bejutást vívtak ki a nemzetközi versenyre, azt nem tudni, az viszont biztos, hogy az MTVA a jövőben is tervez a műsorral.

Kiemelt kép: Arik McArthur/FilmMagic