Nem tudni, hogy az elmúlt évek helyezései vagy valami más ok miatt, de jövőre nem küldünk versenyzőt az Eurovíziós Dalfesztiválra. A Dalt viszont megrendezik, a nyertes viszont maximum csak ismertséget kap, rotterdami repülőjegyet nem. Előfordult már, hogy évekig nem vettünk részt az Eurovízión, a hazai rajongók szerint ez régóta ott is lógott a levegőben. A szomorú apropó miatt megnéztük Magyarország elmúlt két és fél évtizedes szereplését, íme!

Felmerül a kérdés: ha eddig az MTVA-n futó A Dalnak az volt a lényege, hogy a győztes megy az Eurovízióra, akkor ezek után mi lesz? Erre a kérdésre talán soha nem kapunk választ, viszont megkerestük az ESC Hungary (az Eurovíziós Dalfesztivál hazai rajongói) oldalának készítőit, hátha ők többet tudnak, de válaszukból inkább csak az derült ki, ők sem kaptak érdemi választ és csalódottak.

Úgy látjuk hogy hírzárlat van az MTVA-nál, az általános, a médiában eddig is megjelent nyilatkozatot ismétlik. Valószínűleg nem kommentelják ezt jobban, előbb-utóbb lecseng az egész ügy. Sokan reménykednek még abban, hogy nem egyértelmű az erről szóló közlemény megfogalmazása (miszerint A Dal készítői az Eurovízió helyett másra fókuszálnak, de más esetleg az MTVA-n belül fókuszálhatna az Eurovízióra), emiatt maradt egy kiskapu arra az esetre, ha mégis küldenénk valakit. Az okokról csak találgatni tudunk, van néhány összeesküvés-elméletünk. Mi azt érzékeljük, hogy az Eurovízió évek óta a megtűrt kategóriába tartozott az MTVA-nál és örültünk, hogy műsort rendeznek a mi érdeklődési körünknek és rajongásunknak megfelelően. Elég régóta lógott a levegőben a visszalépés, eddig csak apróbb villanások voltak

– nyilatkozta a 24.hu-nak Klész Imre, az eschungary.hu főszerkesztője, aki részleten el is magyarázta, mire gondolt.

Gundel Takács Gábor 2015-ben elhagyta A Dalt, 2016-ban még kommentálta az Eurovíziót, majd kilépett az MTVA-ból.

2017-ben Tóth Gabi volt a közönség kedvence, de kirakta a zsűri a szuperdöntőből, 2018-ban Horváth Tamást nem merték berakni a szuperdöntőbe hogy megmérkőzzön az AWS-sel, 2019-ben pedig Petruska Andrást vádolták meg ki tudja, miért (plágium volt a hivatalos válasz), és Kállay Saunders formációját (The Middletonz) megint nem merték berakni a szuperdöntőbe, ahol már csak a közönség dönti el a végső győztest.

A Dal ennek fényében nem nyom majd sokat a latba, emiatt úgy tervezzük, más országok nemzeti döntőire fókuszálunk majd. November közepéig bejelenti az EBU, hogy mely országok adták le előzetes jelentkezésüket a 2020-as Eurovízióra

– tette hozzá Klész.

Magyarok az Eurovízión

Az Eurovíziós Dalfesztivál 1956-ban indult, azóta minden évben megtartották, ezzel a világ egyik leghosszabb ideje tartó tévéműsorának számít, egyben pedig a legnagyobb dalverseny is, amit több százmillióan néznek, még Európán kívül is. A formátum az évtizedek alatt sokat változott, az alapja viszont megmaradt, miszerint:

a résztvevő országok versenyzői előadnak egy-egy dalt,

az országokat egy-egy televíziós társaság képviseli,

a versenyeket minden évben más ország, az előző évi verseny nyertese rendezi,

egyik ország sem szavazhat saját magára.

A Európai Műsorsugárzók Uniójának tagállamai közül eddig csak a következő országok nem vettek részt az Eurovízión: Algéria, Egyiptom, Jordánia, Libanon, Líbia, Tunézia és a Vatikán.

Bár Magyarország először csak 1994-ben indult, 1979-ben a Németországot képviselő Dschinghis Khan együttesben ott volt a magyar származású Leslie Mandoki és az Edina Pop néven éneklő Késmárky Marika, aki 1969-ben itthon megnyerte a Táncdalfesztivált. 1993-ban már nem sokon múlt Magyarország szereplése az Eurovízión, ám az előválogatón Szulák Andrea nem ért el kvalifikációs pozíciót Árva reggel című dalával. Egy évvel később Bayer Friderika negyedik lett a Kinek mondjam el vétkeimet? című dalával.

Nála jobb helyezést azóta sem ért el magyar versenyző.

1995-ben Szigeti Csaba 23 indulóból az utolsó előtti lett (jogos a kérdés, hogy ki ő, de a versenydala után sem vagyunk okosabbak), 1996-ban Delhusa Gjon már az előválogatón elbukott és nem indulhatott, aztán 1997-ben a V.I.P. együttes a 12. lett, de 1998-ban Charlie huszonöt indulóból csak a 23. helyet szerezte meg, amivel a legrosszabb helyezést érte el a magyarok közül. Ezután 2005-ig, vagyis hét évig Magyarország nem küldött versenyzőt az Eurovízióra.

2005-ben a NOX benevezett, nekik pedig már a 2004-ben bevezetett elődöntőn is részt kellett venniük, majd a döntőben a 12. helyen végeztek. 2006-ban Magyarország megint kihagyta a versenyt, 2007-ben viszont a Fonogram-díjátadón az Év felfedezettje díjat kapó Rúzsa Magdit küldte az ország Helsinkibe, ahol az énekesnő a magyarok közül elsőnként angolul énekelt, és végül 9. lett. 2008-ban Csézyt küldtük, de az elődöntőn elbukott, pont ahogy egy évvel később, 2009-ben Ádok Zoli is. 2010-ben megint kihagytuk a dalversenyt, 2011-ben viszont Wolf Katit küldtük, aki 22. lett.

2012-ben tartották meg először A Dalt, amit a Compact Disco nyert, akik a döntőben a 24. helyen végeztek. A 2013-as A Dal első helyezettje ByeAlex lett, aki a semmiből érkezett Kedvesem című dalával, az Eurovízión pedig a 10. lett abban az évben. Egy évvel később ennél jobb eredményt ért el Kállay-Saunders András, aki 5. lett, 2015-ben viszont a Boggie néven induló Csemer Boglárka csak a huszadik, ahogy 2016-ban Freddie is csak a 19. helyig jutott. 2017-ben az MTVA Pápai Jocit küldte, aki 8. lett és ezzel a magyar indulók közül a harmadik legjobb helyet szerezte meg.

2018-ban az AWS döntőbe jutott, 2019-ben pedig megint Pápai Joci ment az Eurovízióra, de nem jutott be a döntőbe.

Na és ezek után 2020-ban úgy néz ki, hogy inkább senkit nem küld Magyarország az Eurovízióra, de hogy van-e összefüggés az elmúlt évek helyezései és e között, az nem derült ki.

Sőt, valószínűleg választ sem fogunk kapni a kérdésre, hogy miért hagyjuk ki a 2020-as rotterdami versenyt, ugyanis az elmúlt hetekben több megkeresésünkre sem válaszoltak az MTVA-nál, miután érdeklődtünk náluk, hogy mi a helyzet A Dal című versennyel és a jövő évi Eurovíziós Dalfesztivállal.

Bár akadnak, akik kifejezetten örülnek annak, hogy jövőre nem veszünk részt az Eurovízión, nyilván vannak olyanok is, akik amiatt aggódnak, hogy akkor mostantól soha, de tényleg soha többé nem láthatunk magyar indulót a dalfesztiválon. Ők gondoljanak arra, hogy 1994 óta összesen nyolc év volt, amikor Magyarország kihagyta az versenyt, és azt a nyolc évet is túléltük valahogy. Simán lehet, hogy 2021-ben ismét lesz magyar induló, hátha Pápai Joci végre meg is nyeri az Eurovíziót, hogy aztán 2022-ben Magyarország rendezhesse a versenyt. Addig is mindenki nézze meg, milyen volt, amikor 1994-ben az ország történetének legjobb eurovíziós helyezését érte el Bayer Friderika.

