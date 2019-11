Ismét találkozhatunk az angyalarcú sorozatgyilkossal

A decemberi sorozatajánlónkban végre helyet kapott a Witcher, és több sorozatgyilkosos produkció is kijön a hónapban. Az Apple TV+ és a Netflix is erre épít.

Az év utolsó hónapjára rengeteg nagyszerű sorozatot tartogatott a Netflix, az HBO és a nemrég becsatlakozó Apple TV+ is. Ha pedig kifogynánk a részekből, mindig ott van a korábbi ajánlónk is, hogy tartalmasan teljen a tél.

V-Wars S01, Netflix

December 5.

Ian Somerhalder azzal lett híres, hogy a Vámpírnaplókban csábosan néz vérszívás közben. Sőt, egy másik vámpíros franchise-ból való vámpírt vett el (Nikki Reedet a Twilightból). Azzal, hogy a Vámpírnaplók 2017-ben véget ért, Somerhalder akár körül is nézhetett volna, hogy terem-e neki még babér ezen a témán túl. Vagy nem terem, vagy annyira megszerette a vámpírokat, hogy már nem is akar tőlük szabadulni. A Netflix új sorozatában, a V-Warsban a karaktere egy különös vírus ellen küzd, ami vérszívóvá változtatja az embereket.

Mondj egy mesét (Tell Me a Story) S02, CBS

December 5.

Eredetileg a CBS-en fut a sorozat, ami a klasszikus tündérmeséket forgatja ki annyira, hogy egy pszichothriller legyen a vége. A történetek a modern világban játszódnak, és a második évadban A Szépség és a szörnyeteg, illetve a Csipkerózsika is előkerül. Többek között a Vámpírnaplókban feltűnt Paul Wesley-t és Carrie-Anne Mosst is láthatjuk. Nálunk az HBO GO adja december 6-tól a Mondj egy mesét sorozatot.

Reprisal S01, Hulu

December 6.

A trailer alapján a Reprisal (Megtorlás vagy Bosszú lehetne a magyar cím) egy igazi badass sorozat az ötvenes évek hangulatában. A főhős, Katherine Harlow (Abigail Spencer) sosem fogja elfelejteni, hogy a testvérei és a bandája otthagyták meghalni a földön. De túlélte, és Doris Quinnként tér vissza, hogy megbosszulja, ami vele történt.

A Falka (Wataha) S03, HBO

December 6.

Az HBO Europe saját gyártású sorozatáról van szó, ráadásul a lengyeleknél csak a Trónok harca tudta felülmúlni A falkát (a sajátjuk mondjuk) nézettségben. A harmadik és egyben utolsó évad az aktuálpolitikára is reflektál, a folytatás két menekült elfogásával indul a Bieszczady-hegységben.

The Marvelous Mrs. Maisel S03, Prime Video

December 6.

Ha valamiért érdemes az Amazonra regisztrálni, az a Marvelous Mrs. Maisel, ami nem véletlenül nyert három Golden Globe-ot és nyolc Emmy-díjat. Minden ott kezdődött, hogy Midge Maisel (Rachel Brosnahan) tökéletes feleség volt: gazdag, vicces, szép, esténként krémekkel a fején feküdt le, hogy jóval a férje előtt ébredhessen sminkben, ráadásul támogatta az unalmas Joe Maisel (Michael Zegen) standupos karrierjét. Aztán megcsalták, és egy este alatt fordult meg vele a világ. Kiderült, hogy sokkal, de sokkal tehetségesebb a férjénél, és az 1960-as években nőként is képes a színpadon megmaradni. Az első évad óta persze sok a változás, Joe Maisel továbbra is képben van, de most sem késő bekapcsolódni.

Truth Be Told S01, Apple TV+

December 6.

A sorozatgyilkosok agya és indítéka mindig érdekes marad, és bármit teszünk, sorozatban, könyvben vagy filmben is izgalmas. Meg akarjuk érteni, ki képes hidegvérrel, különös kegyetlenséggel ölni. Az Apple TV+ nemrég indult be, és ha csak a Morning Show-t nézzük, már érdemes kipróbálni. A Truth Be Told Kathleen Barber regénye alapján készült az Oscar-díjas Octavia Spencerrel és a Breaking Badben befutott Aaron Paullal. Poppy Scoville-Parnell (Octavia Spencer) majdnem húsz évvel ezelőtt rács mögé dugott egy férfit (Aaron Paul), aki egy ikerpár apját ölte meg. Legalábbis ezért ítélték el. De tényleg sorozatgyilkos? Ha igen, mit és miért tett? És mi van, ha ártatlanul ül tizennyolc éve?

A dolog folyamatban (Work in Progress) S01, Showtime

December 8.

Abby (Abby McEnany) transzgender és súlyosan kényszeres. Úgy érzi, hogy neki semmi sem sikerül, és az már mindennek a teteje, hogy a terápiája alatt halt meg a pszichológusa. Rá nyilván senki nem kíváncsi, és az se igazán érdekli, hogy ez tényleg így van-e, vagy bemagyarázza magának a boldogtalanságot. Akkor vesz száznyolcvan fokos fordulatot a sztori, amikor Abby megismerkedik egy transzférfival, de még így sem lehet teljes az öröm. A nyolcrészes vígjátéksorozat huszonöt perces epizódokból áll, és az előzetes alapján érdemes lehet követni, főleg, hogy a Mátrixot jegyző Wachowski testvérek egyik tagja, Lilly (régebben Andy Wachowski) írta az egyik rész forgatókönyvét. Magyarországon az HBO GO-n lesz elérhető a kezdés december 9-től.

The Expanse S04, Prime Video

December 13.

Aki igazán szereti a sci-fit, annak kötelező az Expanse. A sorozat alapjául szolgáló könyvek George R.R. Martin ajánlásával jelentek meg, és valódi politikai drámát nyújtanak az űrben. Nem a Föld az egyetlen nagyhatalom ebben a világban, és egyáltalán nem olyan biztos, hogy az jár jól, aki itt él. A SyFy produkciója amúgy túl drága volt, majdnem végleg eltűnt, de annyian szerették (George R.R. Martin is rajongó), hogy az Amazon végül megmentette.

The Witcher S01, Netflix

December 20.

A lengyel Andrzej Sapowski regényei alapján készülő sorozat Geralt kalandjait öleli fel: a táltos hogyan bánik el gonosz lényekkel, és hogyan adja vissza a reményt az embereknek. A fantasyból készült film és videojáték is, ráadásul most a Netflix akar magának egy szeletet a világsikerből. Nem lesz egyszerű, hogy kedvezzenek a komoly rajongóknak, és azoknak is, akik nem ismerték korábban az ősz hajú Geraltot. A főszerepet Henry Cavill kapta, aki óriási gamer, és imádta a könyvet, illetve a játékot, úgyhogy Geralt akart lenni. Ráadásul a Witchert nálunk forgatták, azt se felejtsük el.

Lost in Space S02, Netflix

December 24.

A Netflix az azonos című 1965-ös űrsorozatot élesztette újjá 2018-ban. A Robinson család igyekszik benne egy új kolonizációhoz csatlakozni, amikor balesetet szenvednek. Az első évad kedves lett, és még úgyis egész jó szórakozás, hogy akkora dolgok nem történnek benne. A Lost in Space legismertebb neve talán Parker Posey, de alapvetően a Netflix új arcokat hívott a sorozatba.

You S02, Netflix

December 26.

Előzetes még nincs a második évadhoz, de az már tudható, hogy december 26-án jön a második évad a meglehetősen problémás sorozatgyilkosról. Joe (Penn Badgley) és a sztorija nem is azért problémás, mert hobbiból embereket öl, és még el se kapják érte, hanem inkább azért, hogy mennyire romantizálja a sorozat a pszichopatákat. A végén már Penn Badgley szólt, hogy „heló, nem kéne belém szerelmesnek lenni.” Ettől függetlenül sajnos túl addiktív a You. Köze nincs a Mindhunter komolyságához, egyszerűen tinithriller. Egy kedvcsinálónak itt az első évad trailere:

