A gyengén szereplő Kasza Tibi-vetélkedő miatt változtat a TV2

A Kapd el, ha tudsz fél órával később kezdődik, helyette a Tények Plusz és az Ázsia Expressz is kap egyaránt negyedóra pluszt.

A Sorozatwiki írta meg, hogy mivel Kasza Tibi vetélkedője, a Kapd el, ha tudsz! nézettségi adatai erre a hétre teljesen bezuhantak, a TV2 változtat a műsorrendjén, mely döntés egyébként azzal is összefügghet, hogy az RTL Klubon közben a Love Island kezd magához térni. Ezért a TV2 negyedórával meghosszabbította a Tények Plusz idejét, melynek köszönhetően az Ázsia Expressz kezdése is csúszik 19.25-re, cserébe ez a műsor is hosszabb lesz negyedórával, így ezentúl a Kapd el, ha tudsz! csak 21.25-kor kezdődik. Az Extrém Activity ismétlése pedig 22:30-ról 22:50-re kerül.

A döntés lényege, hogy így a Love Island eleje 15-20 percig egyszerre majd az Ázsia Expressz végével, és majd kiderül, melyiküknek árt vagy segít majd.

Borítófotó: TV2