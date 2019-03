Elárverezik a botrányos Fyre fesztivál darabjait

A Fyre fesztiválra mindig emlékezni fogunk: a 2017 tavaszára meghirdetett esemény igazi luxus ígért a Bahamákkal, villákkal és olyan ellátással, ami csak a legfelsőbb köröknek jár. A két főszervező, Billy McFarland és a rapper Ja Rule nagyon mutatós, de abszolút kamu marketinget raktak össze híres modellekkel, és még akkor sem adták fel, amikor teljesen világossá vált, hogy se a lakhatást, se az étkezést nem tudják biztosítani a fiataloknak. A történteket a Netflix és a Hulu is feldolgozta, McFarland pedig éppen a hatéves börtönbüntetését tölti csalásért, miközben Ja Rule újabb fesztivált fontolgat.

Életük bulijába indultak, de a földi pokolban találták magukat Kendall Jenner és Emily Ratajkowski is az arcát adta az utóbbi évek legnagyobb átveréséhez.

A szervezők, mintegy 26 millió dolláros (~7,2 milliárd forint) kárt okoztak, a sajtos szendvics kitörölhetetlen emlékéről nem is beszélve. Bár McFarlandet októberben elítélték, találtak még nála valamit, amivel segíthetnek az átverteken. Két doboznyi Fyre fesztiválos holmi volt nála – 240 ezer dollár (~66,5 millió forint) mellett a bankszámláján –, pólók, gatyák, karkötők és sapkák, amiket a rendőrség nemsokára aukcióra bocsát a Vulture információi szerint. Bárki megszerezheti a kiegészítőket, amikre állítólag lesz is kereslet. Nem is kicsi.

Kiemelt kép: Netflix